El PP apoya la propuesta de Vox para que el Govern balear contribuya a la prevención de los divorcios

El pleno del Parlament ha dado este martes luz verde a una iniciativa de Vox, que ha contado con el apoyo del PP, en materia de familia que contiene reclamaciones al Govern para que contribuya a prevenir los divorcios. La moción, que ha defendido el diputado de Vox Agustín Buades -exdirector del Instituto Balear de la Familia- y cuyos 12 puntos se han votado conjuntamente, insta al Ejecutivo a que “contribuya a la prevención de las rupturas familiares mediante intervenciones de orientación familiar, mediación u otras”.

También reclama al Govern a fomentar la natalidad poniendo en marcha, según su punto de vista, planes de información a las mujeres embarazadas, y promoviendo campañas de “sensibilización, promoción y concienciación sobre la importancia de la maternidad y la familia”. También piden que se eliminen los obstáculos que puedan condicionar a los progenitores respecto al hecho de tener “el número de hijos que deseen y cuando lo deseen”.

La iniciativa de Vox insta a legislar “con perspectiva de familia” para que las políticas públicas promocionen la familia como “institución”, ayuden a los padres a tener los hijos que deseen, ayudar a superar las crisis familiares, reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos y tener en cuenta, con medidas específicas, a las familias con determinadas necesidades.

En este sentido, Buades, en una de sus intervenciones ha defendido la necesidad de apoyar tanto a las familias monoparentales, por las necesidades específicas que tienen, igual que a las numerosas “porque aportan capital humano una sociedad envejecida”. El diputado de Vox también ha comparado, en respuesta a la intervención de MÉS per Mallorca, las muertes de migrantes en el Mediterráneo con el número de abortos, que ha calificado como “la primera causa de mortalidad”.

Cabe recordar que el PP fue aupado al poder por Vox, después de que éste se abstuviera a la hora de investir presidenta a la popular Marga Prohens. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.

En su acuerdo, los dos partidos se comprometen a “reivindicar la familia como célula básica de la sociedad” y, para ello, prevén, entre otras acciones, aprobar “una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material o actividades extraescolares”. También incluyen en este apartado, llamado 'políticas sociales y familia', la voluntad de desarrollar una ley para “asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”.

“Es un ejercicio de nostalgia”

Por parte del PSIB-PSOE, Irantzu Fernández, ha lamentado que las iniciativas de Buades y de Vox “sean siempre un ejercicio de nostalgia, que no de añoranza, de una España y unas Islas que ya no existen”. “El PP aprueba la moción de Vox que pide dar información contra el aborto a las mujeres embarazadas, que la administración pública intervenga para que la gente no se separe o que se premie a las familias numerosas por ser más 'cohesionadoras'. Vox señala y PP asiente”, ha criticado la diputada en X (antiguo Twitter).

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha recordado la interpelación que ha derivado en esta moción y algunas intervenciones del propio Buades, como la referida a que “la familia ha sobrevivido a la incorporación de la mujer al mercado laboral o a los anticonceptivos”.