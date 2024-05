Feijóo contradice al líder del PP catalán y afirma que “el procés no ha muerto”

El PP ha pasado en pocas horas de dar por “finiquitado” y “enterrado” el proceso independentista tras los resultados de las elecciones catalanas del pasado domingo, a defender que “el procés no ha muerto porque el 'sanchismo' lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa”. Así lo ha señalado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional en el que ha aventurado que el PSC y Junts pactarán después de las europeas del próximo 9 de junio para hacer president a Carles Puigdemont. Pese a esta posibilidad, Feijóo no ha comprometido el apoyo de sus 15 diputados catalanes para la investidura de Salvador Illa, ganador de los comicios.

Feijóo ha reunido este martes a los barones del partido en la sede nacional de la madrileña calle de Génova para analizar el resultado de las elecciones catalanas, en las que el PP quintuplicó sus representantes, hasta los 15, y logró la cuarta posición, por encima de Vox. Eso sí, muy lejos del PSC, que ganó en las urnas con 42 diputados.

Entre los presentes, casi todos, el candidato catalán. Alejandro Fernández ha intentado evitar a los periodistas a la entrada de la sede, y apenas ha esbozado un par de respuestas rápidas a las preguntas sobre qué ocurrirá en Catalunya ahora.

Fernández, a quien de momento la dirección del PP no ha dado su confianza para liderar el partido en Catalunya, ha dicho lo mismo que dijo el domingo tras el cierre de las urnas. Y, quizá sin saberlo, ha contradicho lo que su jefe de filas iba a defender unos minutos después. “El veredicto de las urnas es inapelable. El proceso se acabó, yo me comprometo a ser leal a ese mensaje”, ha concluido.

El líder del PP ha hecho un discurso triunfalista. “Logramos movilizar a nuestros votantes”, ha dicho. “Subimos ampliamente en votos”, ha añadido, gracias a que han “crecido por el centro”. Feijóo ha sostenido que su 11% de voto implica que “el PP tiene mucho que decidir en Catalunya y en el resto de España”.

“Estoy seguro de que millones y millones de españoles celebraron el resultado de las elecciones en Catalunya”, ha dicho. “Los partidos independentistas no tiene mayoría”, ha apuntado. “Los que hablan en nombre de Catalunya, no tienen el apoyo mayoritario”, ha insistido.

Pese a ello, Feijóo ha lamentado que “la llave” de la gobernabilidad la tengan esos partidos independentistas. “Muchos ciudadanos no entienden cómo es posible que con el peor resultado del separatismo y sin mayoría sigan teniendo la llave de Catalunya y del Gobierno”, ha sostenido. “La respuesta es sencilla: Pedro Sánchez”, ha acusado.

Feijóo ha señalado directamente al presidente del Gobierno: “Si no hubiera elegido aliarse con los independentistas antes que perder el poder, hoy Catalunya tendría asegurada una nueva etapa sin independentismo”. Él mismo ha dicho en otro momento de su discurso que están “contentos” porque la “subida” del PP “es la que realmente significa el descenso efectivo al procés”. A renglón seguido, ha planteado: “Para que haya una nueva etapa de verdad en Catalunya sería imprescindible una nueva etapa también en España, porque es imposible enterrar el procés en Catalunya mientras se mantiene desde Moncloa”.

Así, el líder del PP ha aventurado que Sánchez pactará con Carles Puigdemont la investidura de este segundo. Eso sí, después de las europeas de junio. Y eso que Feijóo ha defendido que la cuarta posición de su partido en las catalanas, con apenas 15 diputados de 135 diputados en el Parlament, implica que “el PP tiene mucho que decir en Catalunya y en el resto de España”.

“El PP es el primer partido de España”, ha dicho. “Y desde el domingo, somos la referencia constitucionalista” en Catalunya, ha defendido. Por eso, ha asegurado ante sus barones, y ante Alejandro Fernández, “añadimos una nueva responsabilidad, inmensa: ser la alternativa de constitucionalismo y de una gestión alejada del separatismo”. “Una responsabilidad histórica que asumimos con el mejor de los orgullos”, ha zanjado.

Moreno: el independentismo es una quimera

La afirmación de Feijóo de que el procés sigue vivo no casa con lo expresado por algunos de sus barones minutos antes. Y no solo Alejandro Fernández.

“Colectivamente, Catalunya ha llegado a la conclusión de que la independencia es una quimera que no tiene viabilidad en un marco constitucional ni europeo. Y eso es lo que ha reflejado precisamente estas elecciones, la caída han picado de la independencia”, ha dicho el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. “Los ciudadanos catalanes han llegado a la conclusión de que la independencia es una utopía después de la aplicación del 155, después de la actuación judicial y policial, después del no reconocimiento internacional de nadie”, ha sostenido en declaraciones a la prensa en la calle de Génova. “Se han dado cuenta de que ha salido claramente mal. Un montón de empresas que se fueron de Catalunya, una falta de credibilidad de las propias instituciones, un desprestigio de la propia Catalunya, y creo que todo eso ha servido de revulsivo para que muchos ciudadanos sepan que la opción independentista no es real”, ha concluido.

Moreno ha dicho que Salvador Illa, como ganador de las elecciones, debería pedir el apoyo del PP para su investidura. Y, entonces, sería el turno del PP de decidir si se lo da. “Si el señor Illa quiere algún acuerdo, lo que tiene que hacer es pedirlo por los cauces oficiales y normales. Y lo segundo, empezar a respetar al PP y respetar lógicamente el programa del PP, porque si no será prácticamente imposible”, ha asegurado.

Palanca para las europeas

Feijóo ha lanzado este martes la precampaña de las elecciones europeas, que ha asumido como un examen en primera persona. Después de felicitarse por los resultados del PP en las urnas desde que es presidente del partido, el líder de la oposición ha señalado que en los comicios de junio en ellas “por fin” tendrán “la palabra todos los españoles” y de expresarse “sobre lo que está sucediendo” en España.

“Tenemos la oportunidad de hacernos oír en Europa ante un Gobierno que censura, que ataca masivamente al Estado de derecho y que solo se escucha a sí mismo. Tenemos todos los españoles la oportunidad de pronunciarnos sobre una negociación que incluye la amnistía, el Gobierno de España y el Gobierno de Catalunya, y en la que las partes solo buscan sus intereses personales”. “A estas conversaciones, ya sean en Barcelona, en Madrid, en Francia o en Ginebra, no estamos invitados, pero a las elecciones europeas sí estamos convocados todos los españoles”, ha sostenido.

Feijóo ha exigido a sus barones una “movilización de máximos” para las elecciones. “Debemos demostrar en estas elecciones europeas que España está cansada de un gobierno rehén del independentismo”, ha dicho.

El líder del PP ha querido mantener vivo el procés porque, tal y como ha dicho, lo va a usar como principal argumento de la campaña de las europeas. “Tener el liderazgo de la alternativa al procés en Catalunya es un gran paso para liderar el proyecto de concordia, de unión y de igualdad de todos los españoles”, ha apuntado.

“Lo haremos en las urnas y lo haremos en las calles. En la manifestación del 26 de mayo por la igualdad de todos los españoles en las elecciones europeas el 9 de junio. Y cada día, hasta que podamos dar a España el gobierno de todos”, ha terminado.