Carmen Planas: “El tránsito hacia el modelo turístico circular requiere medidas valientes”

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha intervenido hoy en la jornada ‘El futuro del turismo en las ciudades portuguesas y españolas’ organizada por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de la patronal catalana Foment del Treball, donde ha reclamado “medidas valientes, algunas ya planteadas desde las asociaciones empresariales, y una estrecha colaboración público-privada” para “acelerar el tránsito hacia el modelo turístico circular”. Durante su participación en la mesa redonda, Planas ha señalado que “el gran reto de nuestro modelo turístico es conciliar el crecimiento económico con el bienestar del ciudadano local”.

Invitada por el presidente de la SBEES, Josep Sánchez Llibre, la presidenta de CAEB ha compartido coloquio con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui de Carvalho; el presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras; y el presidente de Turisme de Barcelona y del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos. La mesa redonda la ha moderado el ex ministro y ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Planas ha recordado que “la economía balear se ha recuperado lentamente de la caída de la pandemia creciendo a un ritmo inusualmente alto los últimos años porque también fue la que más cayó durante la COVID”. No obstante, esta fase de crecimiento sostenido “sigue adoleciendo de un grave problema de productividad” (2023 cerró con PIB en el 4%, mientras la ocupación subió un 4,6%; es decir, necesitamos más trabajadores para mantener el ritmo de actividad económica). Esto explica “la pérdida de calidad de vida. Estamos perdiendo posiciones en el ranking europeo de renta per cápita” -en 2020 Baleares estaba un 23% por encima de la media europea de renta per cápita; en 2022, un 10% por debajo de la media-.

A la hora de analizar la situación que atraviesan destinos como Palma de Mallorca, o Baleares en su conjunto, con cifras récords temporada tras temporada después de la pandemia y que afectan al bienestar del residente, la presidenta de CAEB ha señalado que “se debe a múltiples factores, aunque no olvidemos que la población en Baleares ha crecido un 40% en 20 años y sufre problemas comunes a otros muchos destinos y gran parte de España como el acceso a la vivienda, dificultad de movilidad, infraestructuras obsoletas…”. Planas ha recordado que “los salarios han crecido por encima de la inflación, especialmente en el convenio de hostelería (29,9% en 10 años, el doble que el IPC), también en otros sectores que han firmado convenios recientes igualando o superando las cifras aprobadas por patronales y sindicatos en las últimas mesas de diálogo social”.

Alternativas “con amplio consenso social”

“La solución no es sencilla ni rápida”, ha añadido Planas, quien aboga por “buscar alternativas que gocen de un amplio consenso social y propuestas valientes que nos encaminen hacia el modelo turístico circular que las empresas ya han emprendido y liderado, y que pongan contención a todas estas vicisitudes”. En este sentido ha recordado que “la gestión del destino y del tránsito hacia el sistema circular no puede gestionarse solo desde el sector privado, requiere de la imprescindible colaboración de la Administración a través de medidas de calado, decididas, algunas de ellas propuestas desde hace tiempo desde las diferentes patronales y asociaciones empresariales”.

Entre las vías necesarias para transitar hacia el modelo económico circular, sostenible, están “la formación (educación superior y especialización, que logre adecuar los estudios a las necesidades y demandas del mercado laboral), la inversión tecnológica, la innovación en productos y servicios y, por supuesto, la sostenibilidad aplicada a los distintos sectores económicos”, ha argumentado Planas.

Todos los invitados han reflexionado sobre el papel del sector turístico como uno de los principales motores de desarrollo de la economía española y portuguesa; un sector clave para definir la construcción de las ciudades y su entorno tanto desde el punto de vista urbanístico, como de servicios o cultural y de empleo. Asimismo, han debatido sobre aspectos esenciales para el desarrollo y la modernización del sector turístico: la formación de los trabajadores, la mejora de la experiencia de los visitantes, el civismo, la sostenibilidad, la seguridad, la puesta al día de infraestructuras como aeropuertos y puertos, las alianzas para impulsar nuevas ofertas culturales y deportivas o los cambios tecnológicos.

El acto ha tenido lugar en el All in one de CaixaBank en Madrid, inaugurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y clausurado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.