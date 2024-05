Guerra abierta entre el Deportivo y el ayuntamiento de A Coruña en plena celebración del ascenso a Segunda

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha acusado a Abanca de actuar con “ánimo de chantajear y sacar rédito particular” como propietaria del Real Club Deportivo con la negativa a acudir a la recepción institucional en la plaza de María Pita, prevista para este lunes por el ascenso a Segunda División, por las discrepancias sobre el convenio para el uso del estadio.

La regidora, según recoge Europa Press, ha asegurado que “quien trata ese amor -al deportivismo y al Deportivo- como un activo financiero es alguien que no entiende lo que es el Dépor”. “El deportivismo no está en venta y no será moneda de cambio para hacer caja, nadie lo va a mercantilizar”, ha insistido.

Y es que sobre la propuesta de Abanca -la entidad surgida tras la fusión y el rescate de las antiguas cajas gallegas- para el pago de un canon por el estadio, la regidora ha asegurado que no es algo negociado con el Ayuntamiento. “No les hemos exigido ningún canon y no se les va a cobrar, esa propuesta no está sobre la mesa”, ha sentenciado para recalcar también, sobre otra de las divergencias, en que el gobierno local busca garantizar que la “sede social” del club se mantenga en la ciudad.

“No voy a regalar el estadio de todos a un banco”, ha aseverado también para incidir en que el convenio planteado por el consistorio, en línea con el sistema vigente hasta la fecha, es que el uso del estadio sea “con cesión gratuita”.

“El convenio se firmará cuando ellos quieran”, ha recalcado la regidora que, antes, ha manifestado su “decepción y dolor” por que por una “decisión unilateral” de los propietarios del club “se hubiese negado a la ciudad repetir una imagen histórica”, en referencia a las celebraciones en María Pita tras un ascenso.

Uso del estadio

La socialista Inés Rey ha recalcado que su postura pasa “por defender la ciudad por encima del interés personal, económico y partidista”. “El estadio es de los coruñeses y lo seguirá siendo, el Deportivo no ha pagado nunca por utilizar el estadio y no va a pagar”.

“Con cesión gratuita para su uso deportivo, no podemos firmar la explotación económica y comercial por parte de un banco, olvidando que es de todos los coruñeses”. “Una cosa es el Deportivo y otra Abanca”, ha recalcado.

Además, en respuesta al comunicado emitido por el club en el que ha asegurado que se ponía en peligro la situación del Dépor en Segunda División, la alcaldesa ha manifestado que este martes han enviado la certificación que solicita la Federación para jugar en la Liga Profesional. “Su participación no está amenazada”, ha recalcado.

Mientras, ha calificado como un “error” y una “falta grave” de respeto institucional pero, sobre todo, a la afición, la decisión de no acudir a la recepción en María Pita. Lo mismo ha expuesto en relación a los jugadores y el cuerpo técnico.

De “extrema gravedad” ha calificado lo sucedido, advirtiendo, además, que no le temblará “el pulso” en “defensa” de la ciudad. Con todo, ha ofrecido la “mano tendida” para los actos anunciados por el Deportivo para el 25 de mayo, cuando se celebre el último partido. “Como hemos hecho siempre en las celebraciones del Deportivo”, ha insistido.

El cruce de comunicados del lunes

El detonante de lo sucedido fue la negativa del Deportivo a acudir a la recepción en el Ayuntamiento tras su ascenso, anunciada para este lunes 13, al no considerar “idóneas” las relaciones con el consistorio por las discrepancias respecto a la cesión del Estadio de Riazor. El gobierno local, por su parte, lo vincula con una “decisión unilateral de la propiedad”, Abanca, en base a “intereses económicos”. Ese día, el club sí visitó la sede de la Deputación provincial y de la Xunta, en Santiago de Compostela.

El consistorio lamenta “profundamente” la decisión de “impedir a los jugadores del Real Club Deportivo y al cuerpo técnico, ser recibidos en la casa de todos los coruñeses y coruñesas para celebrar su ascenso a la segunda división, tal y como se hizo con las jugadoras del Dépor femenino”.

“Más allá de la propiedad del club, el Dépor es de todos los coruñeses y coruñesas y merecen poder felicitar al equipo en la plaza de María Pita como siempre se hizo en las grandes ocasiones en la historia del club”.

“El Dépor sabe que cuenta y que siempre contó con todo el apoyo del Ayuntamiento”, indica el gobierno local que considera “intolerable” que “se impida a los deportistas disfrutar del recibimiento que merecen por intereses económicos que nada tienen que ver con el deporte”.

“Dentro de la negociación del convenio, la voluntad del Ayuntamiento sigue siendo la cesión gratuita del estadio municipal por 25 años (como hasta ahora) para que el Dépor pueda desarrollar su actividad deportiva y competir al máximo nivel”.

“Pero lamentablemente y por primera vez, la empresa propietaria del club, Abanca, exige al Ayuntamiento la entrega total y gratuita de un bien público para su explotación económica y comercial en exclusiva más allá del ámbito deportivo olvidando que el estadio es de todos”. El Ayuntamiento lamenta “que la propiedad del club enturbie un momento de especial alegría para la ciudad por sus intereses económicos que nada tienen que ver con el deporte”.

La postura del Deportivo

Por su parte, el club confirma que en estos momentos “queda suspendida cualquier visita institucional a la espera de la solución de todas las solicitudes realizadas en los últimos tres años”, señala en relación a su petición de ampliación del convenio sobre el uso del estadio. “Este acuerdo es imprescindible para garantizar el futuro del club en la categoría de plata del fútbol español”.

“La Liga precisa un certificado de uso y disfrute del estadio que debe emitir el Ayuntamiento para la temporada 24/25. Además, la no disponibilidad a largo plazo del estadio pone al club en una situación de precariedad e incertidumbre”, argumenta en un comunicado. La alcaldesa aseguró este martes que ya lo había solicitado.

En él, asegura que “no tener un convenio con el ayuntamiento supone también un problema financiero para el Dépor, pues todas las inversiones en mejora y modernización del campo necesarias deben ser amortizadas a 15 meses y no en varios años, como sucedería con un convenio”.

“Desde hace dos temporadas el Ayuntamiento no colabora de forma comercial con el Deportivo para promocionar y promover el turismo en la ciudad de A Coruña, aunque el club esté dispuesto a colaborar como sucede de forma recurrente con Xunta de Galicia y Diputación de A Coruña”.

También afirma que desde enero existe en el consistorio un borrador, “donde el Dépor ha accedido a todas las peticiones hechas por el ayuntamiento, incluyendo pagos de arrendamiento que nunca antes en la historia del club se habían realizado” y añade que por parte del gobierno local no se ha ejecutado la firma del mismo.

Por otra parte, indica que la afición podrá disfrutar de nuevas celebraciones el próximo 25 de mayo tras el último encuentro de la temporada regular frente al Real Unión. Para ello, el club tramitará “los permisos oportunos en Cuatro Caminos y en otro espacio tipo Fan Zone en María Pita u otra ubicación que permita el gobierno local”.

Reacciones políticas

En relación a esta cuestión, el grupo municipal del PP cuestiona, a su vez, que “en un día tan esperado por todos los coruñeses” no se produzca la citada recepción, que vincula con la “falta de diálogo” de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. “Son tres años de negociación enquistada para un nuevo convenio, pese a los intentos del club por desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo a los tiempos actuales”.

Por su parte, el grupo municipal del BNG sostiene que las “diferencias” entre el gobierno local y el Deportivo en torno al convenio que regula el uso del estadio municipal “no deberían haber impedido la presencia del equipo en este acto”.

También les insta a informar con “total transparencia” sobre los términos de las conversaciones, mientras que espera que en los próximos días “las diferencias se puedan reconducir y se pueda realizar en María Pita la recepción”.