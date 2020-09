VÍDEO | "Callar no es una opción", la campaña del Instituto Canario de Igualdad contra la explotación sexual de mujeres y niñas

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, presentó este miércoles la campaña publicitaria del Gobierno de Canarias contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas con motivo del Día Internacional que se celebra este 23 de septiembre. “Callar no es una opción” es el lema de la campaña con la que, como describe Fumero, “pretendemos llegar a los chicos mas jóvenes”. “Sensibilizarles para que se posicionen contra los comportamientos machistas de otros chicos de su edad que han normalizado el consumo sexual de mujeres, empezar a construir otra manada que no calla, señala y critica a quienes tratan a las mujeres como simples objetos sexuales”. “Necesitamos a los hombres a nuestros compañeros para que sean nuestros aliados, necesitamos que entiendan que callar no es una opción”, manifestó.

Fumero recordó que “según las entidades que trabajan directamente con las mujeres víctimas, la explotación sexual y prostitución en Canarias ha aumentado en los últimos años un 30 % en el Archipiélago, la condición de comunidad turística, con mucho tránsito de personas, facilita esta labor a las mafias transnacionales”.

Así mismo, enfatizó el hecho de que “no exista perfil de los hombres que consumen sexo y son de cualquier clase social y económica” y aseguró que desde el ICI “apostamos por la abolición de esta aberración que atenta contra las derechos humanos” .

Para el diseño de esta campaña, que se difundirá en televisiones, redes sociales y medios digitales a lo largo del próximo mes, el ICI ha contado con la experta y directora Mabel Lozano, que ha dedicado sus últimos 15 años a luchar contra la trata y ha impartido miles de conferencias sobre este fenómeno por todo el mundo. Lozano intervino en la presentación y manifestó en la misma línea que la directora del ICI que “es muy importante que sean los propios jóvenes los que se comprometan, y que sean ellos quienes reprueban a los otros”. “Debemos coger de la mano a los hombres -dijo- para decir alto y muy fuerte que callar no es una opción”.

“Las personas no se alquilan -reiteró efectivamente hablamos de seres humanos y lo tenemos que tener muy presente hoy, con el Día internacional, pero también todos los días”

Ambas evidenciaron el problema que genera que niños y adolescentes estén expuestos diariamente, a través de sus móviles, táblet, cualquier dispositivo con acceso a internet, a una cantidad inagotable de material pornográfico donde se muestran “relaciones muy machistas, basadas en la violencia de los hombres contra las mujeres, como objetos sexuales de consumo”.

La directora detalló que las imágenes de la campaña están protagonizadas por chicos de unos 20 años de edad, muy comunes, que se expresan con sus amigos y se posicionan de manera reprobatoria hacia los que proponen la trata y prostitución como una opción más de ocio y diversión.

La difusión se realizará desde este miércoles hasta el 20 de octubre lo que permitirá exhibir cerca de 2.000 pases del anuncio en televisiones y más de 600 en cuñas en radios además de la inserción en medios digitales y las redes sociales Instagram, Youtube y Facebook.

Explotación sexual en Canarias

De acuerdo al diagnóstico de la Prostitución de Mujeres en Canarias 2016, realizado por el ICI en colaboración de la ULL, entre 2.000 y 3.000 mujeres ejercen la prostitución en las Islas y se establece que esta actividad genera beneficios que rondan los 20 millones de euros. Las mujeres que ejercen la prostitución proceden de familias mayoritariamente con escasos recursos económicos y de escasa formación académica, que han sido objeto de todo tipo de violencia, sexual, económica, psicológica, física e incluso institucional.

Además, la totalidad de las mujeres objeto de análisis han sufrido violencia de género por parte de sus parejas o exparejas, demandantes, proxenetas o algún familiar. Entre las causas que se manejan en este mismo estudio sobre el reclutamiento de mujeres para ser explotadas sexualmente, se señalan ser joven, estar en una situación de necesidad económica, tener cargas familiares no compartidas, encontrarse en una situación de irregularidad administrativa y no contar con apoyo familiar.