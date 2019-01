El alcalde de Tegueste oculta un informe de una aparejadora municipal que cuestiona la legalidad de la nueva gasolinera

"El alcalde de Tegueste, José Manuel Molina (CC), informó de que desde el Consistorio se paralizarán los informes solicitados en referencia a la tramitación de la licencia para la construcción de la estación de servicio que se está construyendo en Las Toscas". Con este párrafo comienza la nota de prensa que el Ayuntamiento tinerfeño remitió a los medios de comunicación el pasado 2 de enero, tras conocer la admisión de un recurso contencioso-administrativo presentado por una empresa competidora contra el permiso de la nueva gasolinera.

Se trata de una huida adelante del dirigente de Coalición Canaria, presionado por la oposición para que inicie la revisión de oficio de la autorización, que oculta un dato trascendente: una técnico municipal emitió un dictamen el pasado 7 de diciembre que cuestiona la legalidad de la instalación.

Las conclusiones de la arquitecta técnica del Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso mirametv.com, forman parte de los informes supuestamente paralizados por el alcalde tras tener constancia de la apertura de un procedimiento judicial, pese a que nunca se ha dado a conocer su existencia de forma pública ni se ha trasladado su contenido a la oposición.

El documento, que aprecia una serie de incumplimientos urbanísticos del proyecto que se acomete en la actualidad, es una respuesta al dictamen de un experto externo que concluyó que la licencia se concedió en fraude de ley.

La aparejadora municipal explica en su informe que "se confirma que los documentos que forman parte del proyecto se refieren a un conjunto de parcelas, como si de una se tratara, y que las actuaciones pretendidas que se contemplan en este no se ajustan a la ordenación urbanística, pues no basta con que solo se justifique de forma independiente el cumplimiento de algunos parámetros de la ordenación pormenorizada, habiéndose comprobado que, incluso así, no se ha tenido en cuenta el retranqueo, la ocupación de los espacios libres privados resultantes de la restricción de la aplicación de la profundidad y del resto de espacios libres al proyectarse la ocupación del subsuelo".

Entre los incumplimientos detectados en el proyecto de la nueva estación de servicio, que se ubica sobre unos terrenos que fueron propiedad de la familia de la mujer del alcalde, destaca, a criterio de la técnico municipal, el hecho de que se pretende colocar en la parcela número tres un aljibe de 5.000 litros en una zona destinada a espacios libres. Lo mismo ocurre con la parcela dos, donde se plantea la construcción de los depósitos de almacenamiento de combustible.

La arquitecta técnica recuerda que la ordenanza municipal de urbanización y edificación establece que "el espacio libre interior de la parcela no puede ocuparse en el subsuelo por ningún tipo de edificación ni pueden ejecutarse construcciones ocupando su superficie".

Otro de los incumplimientos detectados por la aparejadora del Ayuntamiento de Tegueste alude al retranqueo de los linderos, cuyo ancho mínimo de separación tiene que ser de tres metros, "condición que no se cumple en la parcela dos, con la marquesina de la zona correspondiente a la instalación del combustible".

El informe va más allá y entra de lleno en una de las principales polémicas que rodean a la concesión de la licencia: que se haya dado permiso para un proyecto que se plantea sobre una parcela única cuando se trata de tres espacios segregados. Este hecho es fundamental porque la ordenación urbanística solo permite un tope de 900 metros cuadrados edificables por parcela, lo que llevó en su momento a los nuevos dueños de los terrenos a solicitar la división en tres partes de la finca para acometer la construcción de la estación de servicio; que se compone de una gasolinera, una tienda y un autolavado.

La técnico municipal es contundente a la hora de aseverar que "la licencia de edificación debe referirse a cada una de las tres parcelas que resultaron segregadas, de forma que cada una de ellas sea susceptible de obtenerla de forma autónoma, justificándose el cumplimiento con la ordenación territorial, urbanística y demás legislación aplicable".

Una conclusión que es decisiva en el análisis del procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de Tegueste porque, como se expone en el informe, "se ha obviado que las parcelas situadas en suelo urbano, para poder ser edificadas, deben tener la condición de solar", lo que no se cumple en las parcelas uno y dos al no estar dotadas de una conexión a la red de saneamiento que permita la evacuación de las aguas residuales.

Pendiente de respuesta del Servicio de Carreteras del Cabildo

A criterio de la arquitecta técnica, también es necesario que el Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife "se pronuncie sobre la viabilidad de la implantación, teniendo en cuenta que se trata de tres parcelas, así como, en caso necesario, establezca los condicionantes técnicos a tener en cuenta, tanto en el proyecto de ejecución como durante la ejecución de las obras, a fin de poder determinar si los incumplimientos detectados resultan subsanables".

En el dictamen se aclara que si el proyecto no obtiene una nueva autorización sectorial por parte del Cabildo de Tenerife, que ya dio el visto bueno sin tener en cuenta que afecta a tres parcelas segregadas, se determinaría "la denegación de la licencia solicitada". La funcionaria pone la pelota en el tejado de la Corporación insular y asegura que, "en caso de que se considere procedente la propuesta, se elevará a definitivo el informe técnico municipal".

El primer informe que emitió el Cabildo se produjo antes de la segregación, lo que no tuvo lugar hasta el 27 de julio de 2017. Antes, los promotores solicitaron un informe sobre alineaciones y rasantes para una sola parcela, que fue autorizado por la Corporación insular en diciembre de 2016.

A pesar de que en julio de 2017 se llevó a cabo la división en tres parcelas, el Servicio de Carreteras, en base a su primer dictamen sobre alineaciones y rasantes, informó de forma favorable en noviembre a la consulta de viabilidad realizada por la empresa promotora, Canteras de La Laguna, SL, "sin tener en cuenta la segregación efectuada, y con resultado de obligación a que el acceso se efectúe desde el diario municipal, quedando la parcela uno sin posibilidad de acceso rodado".

A la fecha de hoy, el Cabildo aún no se ha pronunciado sobre la petición de la arquitecta técnico del Ayuntamiento de Tegueste, aunque cinco días después del informe municipal volvió a sacar a información pública todo el expediente referido a la polémica estación de servicio, al estar obligado a subsanar un error cometido en la anterior convocatoria, cuando se ubicó la gasolinera en un punto kilométrico equivocado.

El alcalde de Tegueste, pese a conocer la existencia del nuevo informe municipal, que se suma al dictamen externo que apreció fraude de ley en la licencia, sigue enrocado en su postura de no iniciar la revisión de oficio del permiso de la gasolinera, cuyas obras siguen su curso a velocidad de crucero. Los vecinos y la oposición política han exigido, sin éxito, que se proceda a la suspensión de los trabajos hasta que se resuelvan las dudas de legalidad. Molina, sin embargo, se agarra a la apertura de un contencioso en los juzgados para eludir cualquier responsabilidad del Ayuntamiento, lo que puede llevar a la circunstancia de que los trabajos estén concluidos antes de que exista una resolución del conflicto.

Vecinos y la oposición política en el Ayuntamiento de Tegueste han convocado una concentración de protesta a las puertas del Cabildo de Tenerife este jueves 10 de enero a partir de las 12.00.