El presidente de la patronal turística tinerfeña: "El alquiler vacacional es el que invade el territorio, no los hoteles"

El presidente de la patronal hotelera y extrahotelera en la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, hizo este viernes una advertencia a los gestores del territorio canario durante su intervención en la jornada de cierre del Congreso Internacional de Turismo que acogió la ciudad de La Laguna desde el jueves.

El presidente de Ashotel afirmó con rotundidad que al alquiler vacacional "sí lo considero una invasión: abren un negocio donde les da la gana, con los estándares de seguridad que les da la gana y solo el 14% está dado de alta y paga IGIC. Los invasores no somos los hoteleros".

Marichal expuso que "un europeo paga 200.000 o 300.000 euros por un piso en las islas (y eso no lo asusta, porque pagaría un millón de euros en su país por lo mismo), aquí con un clima fantástico, pero sin crear recursos, algo que sí hacen los hoteles. Eso sí que es una invasión; ellos sí que depredan los recursos y, encima, sumen la vivienda vacacional. Cuando no ocupan ese piso, lo alquilan, y el dinero va a zonas off shore [de baja o nula tributación]. Mucho cuidado a los planificadores con demonizar al turista de masa", se recoge en un comunicado de prensa de ese congreso sobre los contenidos de la mesa del paisaje turístico y la superación del modelo actual.

Ese grupo estuvo integrada por Jorge Marichal (presidente de la patronal hotelera Ashotel), Victoria López (vicepresidenta de Ashotel, presidenta del grupo Fedola y directora general de GF Hoteles), Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación Nacional de Escritores de Turismo, y Luis Falcón, CEO de la consultora inAtlas y director del Plan Estratégico de Turismo del Gobierno de Canarias.

Marichal planteó que estos días "se ha producido un debate muy filosófico..., pero nuestros hornos siguen encendidos 365 días en cada isla. Me gusta hablar de intensidad. Como presidente de los hoteleros y extrahoteleros puedo defender que no hemos invadido nada. Hemos construido donde nos han dicho desde los años sesenta, como nos han dicho y cuando nos han dicho. No hemos invadido nada. Estamos aquí como meros invitados y arriesgando nuestro dinero".

Sobre la ocupación del suelo, "me gustaría decirles que los alojamientos turísticos ocupan el 1,72% del territorio y multiplicamos por seis el empleo del sector agrícola. No es filosofía, son datos. Así que no me hablen de invasión; somos un recurso que hay que saber utilizar", expresó de forma contundente ante un foro mayoritariamente conformado por académicos, funcionarios, intelectuales y estudiantes de ambas universidades canarias.

El presidente de Ashotel matizó que la industria en las islas "apuesta por productos ecológicos de kilómetro 0, no por productos ecológicos solamente, ya que estos últimos pueden venir de Holanda o de China y arrastran una huella enorme de carbono y un coste gigantesco hasta llegar a las islas". Por esta razón, incidió en que los hoteleros "no somos sospechosos de no ser sostenibles ni ecológicos. También estamos muy preocupados por el territorio en el que vivimos y trabajamos", recalcó.

De hecho, Marichal aprovechó su intervención para anunciar oficialmente que Ashotel se plantea presentarse a los próximos concursos eólicos "para lograr ser un destino turístico con huella de carbono cero", y añadió que "el campo es nuestro ADN, un valor añadido al que no podemos renunciar y que nos diferencia como destino turístico. Eso sí, necesitamos un campo profesionalizado. Los hoteles abrimos todos los días del año, y servimos ensaladas todo el año. No podemos decir a los clientes que el día 20 no hay lechugas. Eso hay que organizarlo mejor", advirtió.

Respecto a la sostenibilidad, Marichal reconoció que "a nosotros sí que nos han puesto las pilas desde el minuto uno. Los turoperadores desde hace muchos años ya estaban muy avanzados, mucho más que nosotros. Alemania, por ejemplo, te pide la ISO 14001 [un estándar internacional de gestión ambiental]. Así que estamos perfectamente acreditados y somos industrias sostenibles. Somos tan sostenibles que establecimientos de los años sesenta y setenta siguen funcionando a pleno rendimiento". También se preguntó en voz alta: ¿Díganme cuántas industrias cerradas ocupan suelo, están cerradas y no dan empleo?".

En el apartado de denuncias, el presidente de los hoteleros reconoció que "las islas tienen una capacidad de carga limitada por las infraestructuras que poseen. Soportamos hasta que la autopista se paralice. Vendemos a los turistas que en estas islas se pueden mover por el territorio para que así vean que somos un destino seguro y disfruten de la experiencia de conocer la isla, pero las infraestructuras no están al día. Ya hay muchos turistas que no quieren alquilar un coche para no malgastar la mitad de sus vacaciones atrapados en los atascos kilométricos", afirmó Marichal.