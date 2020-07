Hernández: "La auténtica parálisis es el proyecto agotado de Coalición Canaria, que es quien genera inestabilidad"

Patricia Hernández, desde hoy exalcaldesa de la capital de la isla una vez aprobada la moción de censura, continuará "peleando" por los vecinos de Santa Cruz de Tenerife desde la oposición, de manera que "quede claro", subraya, que "la auténtica parálisis es el proyecto agotado de Coalición Canaria, que son quienes generan inestabilidad" política. Hernández rechazó así el principal argumento sustentado por los censurantes (CC, PP y Evelyn Alonso, concejal tránsfuga de Ciudadanos), tanto en el documento suscrito para la misma como en la defensa realizada durante el debate de la moción.

En el curso de su intervención en el pleno, la portavoz socialista, quien ha estado al frente de la Alcaldía santacrucera apenas trece meses, retó a José Manuel Bermúdez, encabezante de la censura -y finalmente alcalde tras la votación- para "que elija cualquiera de los ocho años en los que ya fue alcalde [de 2011 a 2019] y lo compare con el año de trabajo de este equipo de gobierno" a la hora de hablar de parálisis. A juicio de Hernández, "quieren que apartemos los ojos de los expedientes turbios" de anteriores mandatos de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, "repletos de tropelías e irregularidades". Entiende que "ese es el cemento que une y la energía que mueve" a los presentadores de la moción.

En el tono directo que caracteriza sus intervenciones políticas, Patricia Hernández señaló que tras casi cuatro décadas de gobierno municipal con el mismo color político "se sintieron desalojados de un Ayuntamiento que creían de su propiedad" tras su toma de posesión el 15 de junio de 2019, "y que acabaron confundiendo" la sede del Consistorio "con la sede de su partido". Esta "necesidad de poder" explicaría, según la dirigente socialista, que hayan estado preparando una moción "en el tiempo que nosotros nos ocupábamos de resolver los problemas de la gente, inmersa en una pandemia". "Hoy el Ayuntamiento se paraliza por unos irresponsables que ansían volver a sus poltronas", recalcó.

Fue en este aspecto de las críticas a su gestión por una supuesta parálisis de la gestión y la inestabilidad de sus apoyos al que Hernández dedicó más tiempo en la defensa de su labor al frente del Ayuntamiento, que tildó de "fundadas", a la vez que acusó a CC y PP de "no tener relato, ni argumentos, ni respaldo entre sus votantes" para esta moción.

Realizó un recorrido por algunas de las actuaciones realizadas durante su mandato, en relación a comedores escolares, escuelas infantiles, viviendas municipales, instalación de ascensores en barrios, reformas del Pabellón Ana Bautista, propuesta de obra en el Parque Viera y Clavijo, convenio de Valleseco, alumbrado en el Suculum, entre otras acciones citadas, además de las gestiones realizadas para denunciar irregularidades en algunos contratos y convenios firmados durante los gobiernos de CC "y que significan recuperar un dinero que corresponde a todos los vecinos", como los 97 millones de Las Teresitas, la paralización de la devolución del canon a Sacyr, el rescate del aparcamiento de la Tres de Mayo, la gestión de la Sociedad de Desarrollo o los contratos del Carnaval, algunos de ellos en instancia judicial.

Al hilo de lo anterior, Patricia Hernández reprochó a José Manuel Bermúdez el hecho de que "usted no se ha enfrentado a nadie poderoso en la vida y cree que se puede dar dinero público a una radio a cuenta de unos contratos con cantantes, que después no se producen, para luego salir muy guapo en esa radio". Con esta mención, la portavoz hacía referencia a los contratos del Ayuntamiento con Radio Club Tenerife para actuaciones musicales en los carnavales de 2018 y 2019, cuyas supuestas irregularidades -incluyendo el pago a artistas por conciertos no celebrados- han sido llevados a la Fiscalía Anticorrupción.

Negó la mayor la exalcaldesa cuando se le acusó de vender como propios proyectos impulsados por el anterior gobierno. "Es difícil hacer algo en esta ciudad que usted no haya prometido antes, pero sin iniciar ningún trámite o sin que exista un solo papel", dijo al respecto, bautizando los dos mandatos anteriores de Bermúdez de alcalde como "dos legislaturas de infografías, sin proyectos ni ideas, solo con el recurso fácil de decir que lo hago si me eligen de nuevo, su frase favorita".