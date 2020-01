Arico podría tener el proyecto turístico ecosostenible más importante de Europa

El presidente del consejo de administración de Playa de Arico SA, Alessandro Cortesi, ha presentado este lunes el proyecto turístico que pretende llevar a cabo en Arico, entre Punta de Abona y Abades, que no solo supondría un uso hotelero de casi 3.000 camas, sino el proyecto turístico ecosostenible “más importante de Europa”.



De acuerdo con Alessandro Cortesi, el proyecto de origen, que fue diseñado por su abuelo entre los años ochenta y noventa, ha cambiado radicalmente y ahora se trata de un proyecto innovador para el turismo responsable y ecosostenible, ha mantenido en rueda de prensa.



En 2014, un estudio ambiental detectó que existía un trasvase de arena entre las dos playas, por este motivo, ha destacado Leopoldo Tabares de Nava, arquitecto del proyecto, decidieron situar los hoteles por encima de la zona de trasvase.



Posteriormente, un documento de evaluación ambiental estratégica señaló que dicho movimiento no se produce en la actualidad, aún así “toda esa zona se mantendrá completamente libre e incluso se revalorizará desde el punto de vista ambiental”, ha agregado Tabares de Nava.



El arquitecto ha asegurado, además, que la revisión y modificación del deslinde, exigida desde Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife, tampoco afectaría al proyecto, “porque estamos hablando de una zona que va a ser de protección natural”, ha remarcado.



El proyecto turístico consistirá en la construcción de cuatro hoteles de cinco estrellas con una superficie estimada de entre 62.000 y 81.000 metros cuadrados por edificio.



Además, también se construirá un parque ambiental, que permitirá la regeneración de todo el litoral de Punta de Abona, “uno de los más degradados de la isla”, así como la recuperación de poblaciones de fauna y flora autóctonas, como la tabaiba, cuya superficie se incrementará del 23 por ciento actual al 50 por ciento.



Cortesi ha afirmado que para la construcción de los hoteles se ha tenido especialmente en cuenta el respeto al litoral, por lo que los cuatro hoteles estarán ubicados en las proximidades de la autopista TF1, siguiendo una propuesta adaptada a la orografía del lugar y de su sistema de lomas y barrancos, “por lo que no se verán desde la autopista”, ha añadido el empresario italiano.



El área prevista para el proyecto es de 1,7 millones de metros cuadrados, con lo cual, el uso hotelero “solo ocupará el 17 por ciento de la superficie total”, ha remarcado Cortesi.



Los 1,3 millones de metros cuadrados restantes se dividirán en un paseo litoral de 400.000 metros cuadrados, un espacio de regeneración ambiental (560.000), plazas y parque públicos (50.000), y varias infraestructuras para actividades hoteleras y recreativas.



El complejo turístico utilizará diferentes energías renovables: eólica, solar, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y aerotérmica, combinadas con sistemas de gestión y control, lo que aportará tasas de autoconsumo de entre el 70 y 90 por ciento.



“Se tratará del primer complejo hotelero del mundo en conseguir la certificación de platinum, que es la máxima valoración energética mundial”, ha subrayado Cortesi.



El proyecto de Punta de Abona está valorado en más de 300 millones de euros, tendría un plazo de ejecución de tres años, y supondría la creación de 1.550 empleos directos.



Asimismo, utilizaría productos de kilómetro cero, lo que, a juicio de Cortesi, permitiría el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera de Arico.



Cortesi ha relatado que solicitaron a varios profesores universitarios, “algunos de la Universidad de La Laguna”, que realizaran un estudio científico.



Y la respuesta “es que habrá un incremento del PIB en muchos sectores locales”, de hecho, “se estima que desde el primero hasta el décimo año, el PIB de Arico subirá un 30 por ciento”, ha precisado.



Por todo ello, Cortesi ha solicitado a los “políticos y técnicos de las instituciones”, que si existe, “efectivamente”, la voluntad de realizar el proyecto, se proceda “rápidamente” a su ejecución.



“He dedicado siete años de mi vida a la realización de una obra única. Abandonar el proyecto representaría una grave derrota personal”, ha concluido, Alessandro Cortesi.