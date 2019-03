Ciudadanos pide un pleno urgente en el Ayuntamiento de La Laguna para abordar la situación de las viviendas

El grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna ha pedido este lunes al alcalde del municipio, José Alberto Díaz (CC), que "convoque un pleno extraordinario y urgente para abordar el estado de las viviendas de El Cardonal y Princesa Yballa".



La portavoz municipal de Ciudadanos en el consistorio lagunero, Teresa Berástegui, ha rechazado que "la responsable del área de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, Candelaria Díaz (CC), lleve años ignorando los informes existentes que alarman sobre la situación de las viviendas".



"Es deplorable que los nacionalistas pasen por alto un tema de seguridad que afecta a decenas de familias del municipio", ha indicado la portavoz de Ciudadanos.



Al respecto, ha añadido que "no se entiende como el gobierno local (CC) no se preocupa por trabajar para garantizar la seguridad de los vecinos afectados", pese a que "sean muchas las familias que siguen viviendo en edificios con aluminosis en Las Chumberas, El Cardonal y Princesa Yballa".



Según Berástegui, "mientras los nacionalistas siguen sin dar ninguna explicación sobre el serio problema de vivienda presente en el municipio lagunero, los vecinos que residen en los edificios afectados de El Cardonal y Princesa Yballa se encuentran con el acceso a sus viviendas cerradas".



Por ello y porque "la seguridad debería ser una prioridad", Ciudadanos ha exigido al alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que "convoque con urgencia un pleno extraordinario", para explicar a los vecinos "cómo está la situación de estos edificios y por qué no se han llevado a cabo desde la institución local todas las medidas necesarias para asegurar la integridad de los vecinos afectados".



"Ya va siendo hora de que los nacionalistas dejen de lado tanto acto de campaña y tanta foto, y empiecen a trabajar en este asunto de vital importancia, en el que tendrán todo el apoyo de Ciudadanos", ha concluido la portavoz municipal de Ciudadanos.