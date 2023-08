El incendio se extiende ya por ocho municipios de Tenerife y afecta a 3.273 hectáreas

El incendio de Tenerife se extiende ya por ocho municipios de la isla, en concreto por Candelaria, Arafo, EL Rosario, La Orotava, Santa Ursula, La Victoria, El Sauzal y Tacoronte, mientras las hectáreas afectadas continúan en ascenso, llegando ya hasta las 3.273, extendiéndose en un perímetro de 41 kilómetros.

El desglose por municipios es el siguiente: en Candelaria están afectadas 1.134 hectáreas, en Arafo 1.089, en El Rosario 505, en La Orotava 270, en Santa Úrsula 160, en La Victoria 60, en El Sauzal 39 y en Tacoronte 12 hectáreas.

El fuego sigue avanzando sin control, aunque las líneas defensivas en los principales núcleos de población están empezando a tener efecto. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la complejidad del incendio y la dificultad en las labores de extinción por la orografía, la climatología, el viento o la visibilidad, que dificulta también las tareas de los medios aéreos.

200 efectivos durante la noche

Durante la jornada de este jueves, han habido 260 efectivos y se han realizado 226 descargas, que han enfriado algunas zonas. Este viernes, estarán disponibles 16 medios aéreos, con la incorporación del helicóptero Kamov el sábado. En la madrugada de este jueves al viernes habrá 200 efectivos luchando contra las llamas.

El presidente canario ha informado que se ha cerrado el pabellón de Arafo y se mantiene el de Candelaria, La Orotava, La Perdoma, mientras que se va a abrir uno en Los Salesianos, también en el municipio de La Orotava.

Un flanco preocupa “mucho”

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha explicado que hay un flanco preocupa “mucho”, que afecta especialmente a La Orotava, Santa Úrsula y, en menor medida, a El Sauzal y La Matanza. Con respecto al flanco derecho, que afecta a Candelaria y Arafo, camina “más lento”, pero es una zona prácticamente impracticable dado que es muy escarpada.

En cuanto a las personas desalojadas y confinadas, se estima que son unas 6.889 personas, de los cuales 3.069 son desalojadas y 3.820 confinadas.

Recordó por otro lado que en las últimas horas la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha emitido órdenes de evacuación de los barrios de Baboseras Altas, Camino El Pozo, Lomo Piedra hasta Calderetas (De la calle San Cristóbal hasta el monte) y La Vica, en el municipio de El Sauzal; y de La Vica y El Pirul, en el municipio de La Matanza. Las personas evacuadas se pueden dirigir al pabellón de La Perdoma en el municipio de La Orotava.

Ya durante la tarde también hubo órdenes de evacuación preventiva en el barrio de Pino Alto, en el municipio de La Orotava; y en El Pinalete, Galván, Las Vigas y Lo de Los Ramos, Camino de La Granja, Los Eres, Lomo Juan Lian y el acceso del Barranco de Añavingo, todo estos núcleos en el municipio de Arafo.

Esta decisión se suma a la adoptada durante la noche de confinar todo el caso urbano de la Esperanza, en el Rosario, así como evacuar la parte alta del barranco Hondo, Las Rosas, Los Apaches-Camino La Huerta, en el mismo municipio de El Rosario, y el desalojo de La Resbala y Pinolere en La Orotava.

Previamente ya se evacuaron la zona de Las Barreras y la C/ Preventorio, en El Rosario; así como el área que va desde la calle Vista La Huerta y calle Preventorio hasta la Escuela Hogar (TF -274), Camino Los Panascos Bajos hasta calle Juan Antonio Díaz y las calles Las Rosas y Doctor Caldera hasta la Carretera General TF -24, en el mismo municipio. Para estas personas se ha habilitado como albergue el Pabellón municipal de El Chorrillo-San Isidro

En La Orotava, se ordenó también la evacuación de la bajada del bebedero Restaurante Teide hasta La Florida y como punto de encuentro y albergue el Pabellón municipal Quiquirá. Ambos centros tienen capacidad para alojar mascotas.

“Todas las zonas evacuadas están siendo vigiladas para la tranquilidad de las personas desalojadas”, señaló la presidenta del Cabildo.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha informado de que debido al humo se ha decidido, en coordinación con el Cabildo de Tenerife y ayuntamientos afectados por el incendio, la redistribución de personas mayores y dependientes con problemas respiratorios graves a plazas sociosanitarias de Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife.

Delgado también ha indicado que se está en contacto con los responsables del centro de migraciones de Las Raíces, por el confinamiento, ya que está en la zona de La Esperanza, y por si fuera necesarios evacuarlos al cuartel de Las Canteras.

