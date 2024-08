Susto en Santa Cruz de Tenerife tras el derrumbe del techo de una cafetería

Sobre las ocho de la mañana de este miércoles, justo unos segundos antes de que las trabajadoras de El Panaria de la calle de La Marina en Santa Cruz de Tenerife sacaran los dulces al expositor, se produjo el derrumbe del techo del local.

“Mis compañeras aún están con muchos nervios encima”, cuenta a la Televisión Canaria otra de las compañeras que se asustó al llegar a la panadería y ver la zona precintada. “Esperamos que esto se pueda solucionar rápido porque es una cosa bastante grave”.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, los bomberos, la Policía Nacional y la ambulancia de soporte vital básico y Protección Civil.

El derrumbe se produjo en la zona de entrada al comercio, lo que bloqueó el sistema automático de apertura de puertas por lo que las trabajadoras necesitaron la ayuda de los bomberos para poder salir. Otra compañera de las afectadas asegura a la televisión pública que “no les cogió de milagro porque estaba cerca del horno, saltaron chispas, se bajó la palanca” y lo siguiente fue el derrumbe del techo.

La sala operativa del Cecoes recibió a las 08:16 una alerta de que se había derrumbado el techo de la panadería y que en esos momentos no se encontraba aún abierta al público. Las empleadas no presentaban lesiones y no fueron trasladadas a centros hospitalarios, ha explicado el 112.