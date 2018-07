El TSJC avala de nuevo el Siam Park de El Veril al no apreciar desviación de poder para modificar el trazado del ferrocarril

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado de nuevo la tramitación de los instrumentos de planeamiento que permiten construir el Siam Park de Maspalomas (Gran Canaria), en los que los magistrados no aprecian la desviación de poder que denuncia la empresa Lebensraum Wasers.



En esta ocasión, esta sociedad competidora de Loro Parque cuestionaba el procedimiento seguido por el Gobierno canario para dejar en suspenso dos planes territoriales que disponían que el trazado del futuro ferrocarril de Gran Canaria pasase por los terrenos de El Veril que ahora va a ocupar el Siam Park.



Lebensraum Wasers sostenía que esa suspensión de los planes territoriales no estaba justificada en razones objetivas y que su finalidad era exclusivamente favorecer a Loro Parque.



La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recuerda a esta empresa que el plan general de urbanismo de San Bartolomé de Tirajana reserva a esa zona el uso de "parque temático recreativo", con un complemento "social y comercial", desde 1996; es decir, desde mucho antes de que Loro Parque comprara suelos en El Veril.



Además, subraya que los planes que el Gobierno canario ha decidido entrar en suspenso entraban en contradicción con el plan de Modernización de El Veril, que también está aprobado.



En la misma línea, el TSJC añade que el trazado previsto para el futuro ferrocarril de Gran Canaria es por el momento solo provisional, mientras que el Plan de Modernización de El Veril está aprobado y ha superado un procedimiento de impacto ambiental.



Pero, sobre todo, la Sala rechaza el argumento de que la suspensión de esos planes no esté justificada.



El TSJC vuelve a recordar en esta sentencia que el Cabildo de Gran Canaria ha declarado el Siam Park de Maspalomas proyecto de interés general para la isla, por su repercusión sobre la actividad económica y el empleo, y también que el Gobierno de Canaria ha concedido a esa obra la condición de "interés estratégico".



Y ninguna de esas dos declaraciones (proyecto de interés general para Gran Canaria y proyecto de interés estratégico para Canarias) ha sido impugnada, remarca la Sala.