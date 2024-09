Condenado a 28 años de prisión el acusado de quemar vivo al abogado Juan Betancor

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 28 años de prisión al acusado de quemar vivo al abogado Juan Betancor en su finca de Santa Brígida, en Gran Canaria, el 29 de mayo de 2022, en la que vivía y trabajaba el procesado desde hacía 16 años, según la sentencia hecha pública este martes.

La fiscal Cristina Coterón reclamaba una condena de 30 años y medio, mientras que la acusación ejercida por el letrado Juan Jacob Betancor, hijo del fallecido, la máxima, 33 años de prisión, por los delitos de asesinato, amenazas y detención ilegal del que fue declarado culpable el acusado por el Tribunal del Jurado.

El acusado Antonio P.G., de 74 años, además amenazó de muerte con un cuchillo a la mujer de la víctima para quitarle su teléfono móvil y la dejó encerrada en la casa del matrimonio para evitar que pidiera ayuda, si bien logró saltar por una ventana y salir por una pendiente de la finca hasta llegar a casa de una vecina.

La sentencia impone 23 años de prisión al procesado por el delito de asesinato, al “primar la gravedad de los hechos” cometidos, y además no se podrá aproximar ni comunicar con la viuda de Betancor por un periodo de 33 años; por el delito de coacciones, fija una condena de un año, y por el de detención ilegal, 4 años, a lo que añade la prohibición de acercarse y comunicarse con la viuda durante cinco años.

Según la sentencia, el acusado deberá indemnizar a la viuda de Juan Betancor con 100.000 euros, que es la cantidad reclamada por las acusaciones.

El magistrado no consideró que existan circunstancias que atenúen la responsabilidad del procesado por el consumo de drogas, como así entendió probado el Jurado, ni por confesión, pues cuando reconoció ante los policías locales que había matado a su patrón no contó dónde se hallaba, “su colaboración no fue eficaz” y “silenció” que estaba encerrado en un aljibe.

Las dos acusaciones solicitaron al tribunal que no tuviera en cuenta el hecho probado de confesión como atenuante, al entender que el procesado no facilitó la investigación, sino que reconoció parcialmente lo que hizo en su interés por beneficiarse en el juicio, remarcó Juan Jacob Betancor.

Según consideró probado el Jurado, Antonio P.G., movido por odio y resentimiento acumulado desde años atrás, acabó con la vida de Juan Betancor de forma “cruel”, tal y como lo había planeado, la mañana del domingo 29 de mayo de 2022.

El acusado cuando observó que su jefe salía de su vivienda, lo esperó en un pasillo estrecho con un cubo que había llenado de gasolina y gasoil, se lo arrojó por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, y le prendió fuego con un mechero, por lo que quedó envuelto de forma inmediata en llamas y lanzó gritos de dolor pidiendo auxilio a su mujer.

Además, cuando la víctima se metió en un aljibe para apagar las llamas con el agua, el acusado cerró la tapa y la cubrió con un horno viejo y la puerta de un coche para evitar que pudiera salir, con el fin de asegurar su muerte y causarle más sufrimiento y agonía, según el Jurado.