Guía de Londres: los mejores museos gratuitos de la gran capital europea de la cultura y el patrimonio

Londres es una de las grandes mecas internacionales del turismo cultural. La oferta de museos y patrimonio de la capital inglesa es gigantesca; inabarcable aún para los propios vecinos y vecinas de una megápolis que cuenta con más de dos centenares de museos públicos y privados. Así que verlos todos es, sencillamente, imposible. Mucho, bueno y, en su gran mayoría, tan barato como cero. Porque uno de los puntos fuertes de los grandes museos londinenses es que son gratis pese a ser de los mejores del mundo en cada una de sus categorías. En este mapa que te presentamos puedes ver cuáles son, a nuestro juicio, los más interesantes de ver en la gama extensísima de propuestas gratuitas. Algunos, como el British Museum o el Museo de Historia Natural, son obvios por su fama mundial y calidad. Otros no son tan conocidos y ofrecen una muy buena oportunidad para conocer aspectos interesantes de la historia, la vida o la producción artística de la ciudad y de todo el mundo. En los contenidos de estos museos se pone de manifiesto la vocación global de una ciudad que, durante siglos, fue la capital de un inmenso imperio.

British Museum (Great Russell Street; L-D 10:00 - 17:30. V hora de cierre 20:30; Metro Holborn, Russell Square, Tottenham Court Road y Goodge Street).- El gran museo de los museos londinenses. Una de las mayores colecciones de piezas históricas y arqueológicas del mundo con hitos como los frisos del Partenón –Grecia clásica-, la Piedra Rosetta –Antiguo Egipto-, la Serpiente de dos cabezas –cultura azteca-, los Jarrones de David –China antigua- o una de las mejores muestras de arte asirio –antigua Mesopotamia-. Es uno de los mejores museos del mundo más allá de las polémicas sobre el origen de la colección. Estamos ante un museo que es inabarcable y en el que hay que planificar mucho la visita para poder aprovechar el tiempo. Consulta las exposiciones temporales antes de la visita para ver si te interesa verla porque las entradas son aparte y suelen petarse con mucha antelación.

Natural History Museum (Cromwell Road; L-D 10:00 - 17:30; Metro: South Kensington y Gloucester Road).- El mejor de los museos londinenses para ir con nenes y nenas. Sólo por ver el enorme edificio neorrománico que le sirve de sede ya merece la pena la visita y las colecciones son muy completas e interesantes aún para los que no estén particularmente interesados en la historia natural. La sala estrella del centro es el gran vestíbulo de los mamíferos, donde cuelga el icónico esqueleto de una ballena azul (el mamífero más grande que existe y ha existido nunca en el planeta), pero hay algunas joyas importantes como las colecciones de Charles Darwin (Sala de los Orígenes) o de Joseph Bancks, el naturalista que acompañó a James Cook en su primer gran viaje y que se convirtió en uno de los científicos más reputados de su tiempo.

La National Gallery (Trafalgar Square; L-D 10:00 - 18:00 J y V cierre a las 21:00; Metro: Charing Cross, Piccadilly Circus y Leicester Square).- El fuerte de Londres no es, precisamente, la pintura (nada que ver con París, Roma o Madrid), pero la National Gallery también puede presumir de contar con artistas universales como Velázquez, Da Vinci, Tiziano, Rafael, Rubens, Rembrandt, Van Gogh… El número de grandes piezas maestras que se exhiben en este museo es más limitado que el de otras grandes pinacotecas de Europa, pero hay cuadros icónicos de la cultura universal: La Venus del espejo (Velázquez); El retrato de Arnolfini (Jan van Eyck); Autorretrato a los 34 años (Rembrandt); Girasoles (Vincent van Gogh) o Venus y Marte (Sandro Botticelli). Lo mejor de la Gallery es que cuenta con una colección muy amplia temporalmente, lo que permite ver la evolución del arte de la pintura a través de los siglos. Y también con audioguías magníficas.

Victoria & Albert Museum (Cromwell Rd; L-D 10:00 – 17:45 V (cierre a las 22.00); Metro: South Kensington y Gloucester Road).- Es el museo de artes decorativas más importante del mundo. Un reflejo del pasado imperial inglés que se refleja en el gusto de sus élites por lo exótico y por la opulencia al estilo asiático. El museo es ya de por sí una joya arquitectónica que hay que ir a ver, pero es que la colección abarca un lapso de tiempo de 5.000 años con piezas que vienen de todos los rincones del mundo. No exageramos si decimos que es otro British por todo lo que alberga (custodia más de un millón de objetos) y lo ecléctico de la exhibición: desde zapatos a pinturas pasando por trajes, porcelanas, muebles, fetiches... Aquí puedes ver el block de bocetos de Leonardo Davinci, vestidos cortesanos del siglo XIV, porcelanas chinas, esculturas de Rodin o los zapatos del cantante Prince.

The Museum of London (London Wall, 150; L-D 10:00 – 18:00; Metro: Barbican y St Paul’s).- En pleno centro de la ciudad con hitos como la Catedral de San Pablo o la Torre de Londres a tiro de piedra. Y no es casualidad, porque este museo brutal se sitúa donde nació la ciudad, junto a las murallas romanas de la vieja Londinium. Lo mejor de este museo es su diseño: te permite hacer un viaje cronológico por la historia de la ciudad a través de más de 7.000 objetos que cubren toda la historia de la capital. Desde el estallido de la movida Punk de los 70 a la conquista de Roma pasando por el auge del comercio marítimo o la industrialización del país. Geniales las reconstrucciones de casas y calles. En la actualidad el museo está a punto de abrir una nueva sede en el gran complejo de edificios de Smithfield Market, a pocas manzanas de la sede actual.

Imperial War Museum (Lambeth Rd; L-D 10:00 – 18.00; Metro: Elephant & Castle y Lambeth North).- La glorificación de la guerra es uno de los aspectos más curiosos de la cultura británica. Este museo cierra la lista de los seis grandes museos de Londres. Centrado en los dos grandes conflictos mundiales (Primera y Segunda Guerra Mundial) con una colección alucinante de armamento de todos los países implicados (tanques, aviones, cañones, misiles, bombas…) y escenarios reconstruidos que te ayudan a comprender como se vivía en aquel escenario de terror (trincheras, hospitales de campaña, refugios…). También cuenta con ‘experiencias inmersivas’ sobre los bombardeos de Londres y una muestra muy fuerte sobre el Holocausto. ¿Qué se echa de menos? Alguna referencia a los horrores ingleses en otras partes del mundo. La colección de objetos es tan grande que el museo comparte sede con otras dos localizaciones en Londres: el HMS Belfast (The Queen's Walk), un barco que participó en la Segunda Guerra Mundial, y las Salas de Guerra de Churchill (King Charles Street), cuartel secreto del primer ministro durante el mismo conflicto.

Los Tate de Londres (Tate Britain: Millbank Street; L-D 10:00 – 18:00 (primer viernes de mes cierre a las22.00); Metro Pimlico. Tate Modern: Bankside; L –D 10:00 - 18.00 VyS cierre a las 22:00; Metro: Southwark Station y Blackfriars.).- Dos en uno, pero si tienes que elegir uno, el Tate Britain. Aquí se expone una amplia colección de arte inglés desde el siglo XVI a la mitad del XX con una amplia colección del artista local J. M. W. Turner, uno de los pintores más representativos de la transición hacia el expresionismo del siglo XIX. En el Tate Modern (que es el museo de arte contemporáneo más visitado de todo el mundo) puedes encontrar una colección gigantesca que cuenta con los nombres más importantes del arte del siglo XX. Aquí se custodian, por ejemplo, La Metamorfosis de Narciso (Salvador Dalí); Mujer llorando (Picasso); Marilyn Diptych (Andy Warhol) o el inquietante La niña enferma (Edward Munch).

The Science Museum (Exhibition Road; L-D 10:00 – 18:00; Metro: South Kensington y Gloucester Road) Ideal para ir con los más pequeños de la familia y hacer un descanso activo de paseos por la city. Como sucede con otros centros de la ciudad, este es el museo sobre ciencias más visitados del mundo. La exhibición consta de más de 300.000 objetos y cachivaches en una exposición basada en el concepto de que no tocar no es opción. Y también piezas tan brutales como una réplica 1/1 del Módulo Lunar del Apolo XI, el primer motor a reacción fabricado en el Reino Unido, la primera radio sin hilos del país –la primera del mundo se construyó en España- o la colección de relojes con las piezas más antiguas de todas las que se conservan en el planeta.

National Maritime Museum (Romney Rd – Greenwich-; L-D 10:00 – 17:00; Metro: Greenwich) Esta instalación centrada en la riquísima historia naval del Reino Unido forma parte del listado de los museos reales y cuenta con más de dos millones de objetos que van desde los orígenes de la Navy a la actualidad con secciones especiales dedicadas a las dos figuras más importantes del poderío naval inglés: Horacio Nelson como gran estratega militar y James Coock como ejemplo de explorador y marino-científico. Aquí vas a encontrar maquetas de barcos, planos, arte marítimo, instrumentos científicos, documentos, fotos… Si eres un amante de la historia naval este es, junto al cercano Museo de Portsmouth, el mejor museo naval del mundo. Puedes combinar el paseo por Greenvich con la visita al mítico Cutty Sark (King William Walk), el único superviviente de la época de los clippers del té, una flotilla de barcos que comerciaba con té desde China. Para ver el barco por dentro hay que pagar aunque puedes disfrutar de su esbelta figura desde el Thames Path.

Fotos bajo Licencia CC: Brian Tomlinson