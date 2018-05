Radicevic: "Me gustaría jugar ante Valencia en el 'Playoff' pues nos va mejor"

El base serbio del Herbalife Gran Canaria, Niko Radicevic, ha asegurado que le gustaría enfrentarse al Valencia Basket en el Playoff por el título de Liga Endesa de baloncesto porque considera que la manera de jugar del conjunto levantino es la que le va mejor a su conjunto.



"A mí me gustaría jugar más contra Valencia porque nos va mejor por su forma de jugar, pero al final nos da igual porque nos enfrentamos los ocho mejores equipos de la Liga y ahí no hay favoritos, especialmente cuando se enfrentan el cuarto y quinto clasificado, ya que suelen ser más igualados", ha señalado en rueda de prensa.



Pese a todo, el balcánico ha considerado que el Valencia sería el mejor adversario para el Gran Canaria si se ciñe a asuntos tácticos.



"Al final dará igual quien nos toque, porque deberemos jugar al 100%. Nadie ha hablado de la posibilidad de clasificarnos para la Euroliga porque solo estamos pensando en el Playoff , y aunque creo que este club tiene todo para jugarla, no nos metemos presión", ha asegurado.



Radicevic también se ha referido al partido de la fase regular del próximo domingo en la cancha del Movistar.



"El encuentro ante Estudiantes será difícil porque jugará al máximo. Tiene un gran equipo, con muchos jugadores que tienen puntos en sus manos, y juegan muy bien en su casa. Será un partido importante para nosotros, para seguir peleando por la quinta plaza y, también, para mantener un buen nivel de juego", ha indicado.



Por otro lado, ha comentado que habrá que tener especial cuidado con el alero estudiantil Landesberg, aunque no teme especialmente a ningún baloncestista.



"Landesberg es un gran jugador, aunque no tenemos miedo especial a nadie porque vamos a intentar mostrar nuestro juego y dar todo lo posible para pararle. No sé si habrá una defensa específica sobre él, pero creo que deberemos hacer una buena marca individual y de equipo, sin ninguna táctica especial", ha revelado.



Según el director de juego del conjunto isleño, la meta es acabar la Liga en la quinta plaza.



"Nuestro objetivo es terminar en quinta posición la Liga regular y seguir jugando a este nivel, porque el Playoff llegará rápido y debemos continuar de la misma forma", ha afirmado.



El jugador ha sonreído cuando se le ha preguntado por los altibajos de juego que ha sufrido el equipo insular durante la competición.



"Con nosotros nunca se sabe qué puede ocurrir. Siempre queremos jugar con una gran defensa y un gran ataque, pero a veces no nos sale. Lo primero en que pensamos ahora será en intentar ganar el partido ante Estudiantes, que es lo más importante", ha dicho.



Radicevic, que ha manifestado que le gustaría seguir ligado la próxima temporada al Herbalife, es de la opinión de que su equipo está en un buen momento porque cada jugador ha encontrado al fin su rol en el equipo.



"Estoy seguro de que vamos a mantener este nivel hasta final de temporada. Ahora mismo hemos cumplido el objetivo más importante, que era meternos en las eliminatorias por el título, y en adelante vamos a disfrutar del baloncesto", ha concluido.