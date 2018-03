Sergio Rodríguez bromea tras recibir el Premio Canarias de Deportes: "Significa que me estoy haciendo mayor..."

El base del CSKA de Moscú Sergio Rodríguez ha pedido este martes que se solucione cuanto antes el problema que convierte en incompatibles los calendarios de la FIBA y la Euroliga, porque considera que "no puede ser" que se obligue a los jugadores a elegir entre su club o la selección de su país.



"No puede ser que nos pongan a los jugadores en la situación de elegir entre nuestros clubes y el equipo de nuestro país. Es una situación que debe solucionarse. El conflicto no ayuda a nadie. Hay instituciones que están perfectamente capacitadas para resolver este problema", ha señalado El Chacho, a la Cadena SER en Tenerife.



En una entrevista realizada tras conocer que le han concedido el Premio Canarias del Deporte de 2018, el jugador tinerfeño ha señalado que ese galardón tiene un significado "muy especial" para él, porque es un reconocimiento a toda "una trayectoria".



"Y significa que me estoy haciendo mayor...", ha bromeado, "pero disfruto del baloncesto como cuando salí de Tenerife hace más de 16 años".



Sobre su paso por el CSKA, Rodríguez ha dicho que está "muy contento" con la nueva experiencia, y "muy adaptado a Rusia".



"En este momento de mi vida, lo más importante para mí era que se adaptaran bien mi mujer y mi hija. Yo sabía que jugando a baloncesto en un club así, iba a estar bien. Afortunadamente, los tres hemos llevado muy bien el comienzo de esta nueva etapa aquí", ha añadido.



El exjugador del Real Madrid ha preferido no pronunciarse sobre su futuro, porque siempre apuesta por "disfrutar el momento".



"Llevo muchos años jugando y las cosas pasan muy rápido. Creo que lo importante es ir saboreando cada instante y dar siempre el máximo para conseguir objetivos", ha alegado.



Puesto a hacer balance tras recibir un premio a su trayectoria, El Chacho admite que no sabe con qué quedarse de su palmarés.



"El Mundial, las medallas olímpicas, los títulos con el Madrid... Tengo el dilema de que no sé con cuál de todos estos logros me quedaría si tuviera que elegir solo uno", ha confesado.