El Tenerife evita la derrota en el minuto 96

El Tenerife sumó un punto este domingo en su visita al Zaragoza gracias a un gol del hondureño Bryan Acosta en el minuto 96 de un partido con un final 'eléctrico'.



Los últimos minutos del duelo fueron trepidantes. El Zaragoza se adelantó en el marcador con un penalti transformado por Javi Ros en el 89 y, cuando la afición local respiraba aliviada, segura de la victoria, Acosta remató una falta lanzada por Luis Milla y salvó al equipo canario de la derrota.



El resultado no sirve de mucho a ninguno de los dos equipos. El aragonés cae a la decimosexta posición de la tabla con 11 puntos, a dos de la zona de descenso, en la que se mete el Tenerife (9), y el puesto de Imanol Idiákez en el banquillo del conjunto maño queda pendiendo de un hilo.



El Zaragoza apenas mostró la reacción que se le exige a un equipo que suma cinco jornadas sin ganar y con un entrenador más que cuestionado, mientras que el Tenerife careció de ambición, no aprovechó las facilidades que le dio su rival y se conformó con un empate que llegó casi de casualidad en el último suspiro.



El partido comenzó con los locales buscando el balón, aunque sin demasiada profundidad y sin aportar ninguna ocasión clara, mientras el conjunto isleño se conformaba con esperar a que su oportunidad llegara a la contra.



Un Zaragoza sin ideas, sin dejar de acumular errores, permitió crecerse al equipo visitante, que llegó a tener dos ocasiones claras de gol: una en el minuto 26, con un balón de Suso que salvó in extremis Álex Muñoz casi en la línea de meta; y un disparo de Acosta que se fue a la izquierda de la portería defendida por Cristian Álvarez por poco.



Comenzaron a sonar los pitos en La Romareda, donde, con el paso de los minutos, ni el balón tenían los blanquillos, mientras que el Tenerife se convertía cada vez más en dueño y señor del partido.



Solo en la última jugada del primer tiempo tuvo una aproximación a la portería rival la escuadra aragonesa, que no fue más que un mal cabezazo de Pombo tras un lanzamiento de córner que se marchó fuera.



La única reacción zaragocista llegó en los primeros minutos de la segunda parte, en los que disfrutó de dos ocasiones claras de gol en las botas de Lasure y Álex Muñoz.



Pero el Tenerife se recolocó y el ímpetu del Real Zaragoza se esfumó.



Los dos equipos ofrecieron alguna dosis de buen fútbol en este periodo, con ocasiones para ambos: la más clara, una de Medina en el minuto 84, cuando no llegó a rematar un magnífico pase de Aguirre.



Justo después, el cancerbero de los tinerfeños provocó un penalti tan claro como innecesario que convirtió en gol Javi Ros (m.88).



El Zaragoza acariciaba la victoria, pero en el tiempo añadido una falta a favor del Tenerife la lanzó perfectamente Luis Milla y Acosta rubricó el 1-1 definitivo.



El duelo acabó entre los pitidos de la afición local, que coreó "Idiákez vete ya", mientras decenas de seguidores acudieron frente al palco a increpar a la directiva.



- Ficha técnica:



1 - Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Lasure, Álex Muñoz, Verdasca, Delmas; Aguirre (Perone, min.92), Zapater, Igbekeme, Javi Ros; Soro (Medina, min.76) y Pombo (Buff, min.90).



0 - CD Tenerife: Dani Hernández; Héctor Hernández (Malbasic, min.88), Jorge Sáenz, Alberto, Carlos Ruiz, Luis Pérez; Undabarrena, Acosta, Luis Milla; Suso (Joao, min.70) y Nano (Naranjo, min.60).



Goles: 1-0, min.88: Javi Ros, de penalti. 1-1, min.96: Acosta.



Árbitro: De la Fuente Ramos, del comité castellano-leonés. Mostró amarilla a Álex Muñoz (min.58), del Zaragoza; y a Nano (min.42), Luis Pérez (min.54), Dani Hernández (min.86), Carlos Ruiz (min.86), Acosta (min.87) y Naranjo (min.88), del Tenerife.



Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el Estadio La Romareda ante 21.887 espectadores.