El Cabildo de El Hierro solicita informes de Infraestructuras y Patrimonio sobre la obra del Camino San Salvador

El Cabildo de El Hierro ha decidido no inciar las obras del proyecto de reacondicionamiento del Camino San Salvador hasta contar con los informes de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio, una vez recibida la solicitud no sólo por parte de la asociación Ossinissa sino también del Grupo de Podemos.

Como se da la circunstancia de que el inspector insular de Patrimonio se encuentra de baja médica, el Cabildo ha decidido auxiliarse en la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias para la redacción de ese informe.

"Estamos a la espera de que lleguen ambos informes para tomar la última decisión. Hemos tenido en cuenta que dentro del proyecto de estas obras hay una zona que se puede catalogar como protegida y hemos decidimos no continuar con el replanteo de la obra", explican desde el Cabildo.

Y luego aclaran que los escritos de Ossinissa y Podemos "no fueron una solicitud del expediente sino la transmisión de la obligatoriedad de que en ese expediente se incluyeran estos informes y la sensibilidad de la zona por la que pasan. En ese sentido se ha tomado en consideración lo que sugieren y una vez que se tengan los informes se les va a contestar por escrito".

La asociación explicaba que el proyecto de acondicionamiento de la pista Las Toscas-Malnombre (Frontera) no tiene en cuenta que el tramo en que se va a intervenir es parte de la red insular de senderos tradicionales de El Hierro (atraviesa una parte importante del centro oeste de la Isla en sentido sur-norte y era el camino tradicional entre El Pinar y El Golfo).

Y añadía que dicho proyecto tampoco tiene en cuenta que el Plan Insular de la Isla señala entre sus criterios para la recuperación y mantenimiento de caminos históricos y senderos rurales que se debe evitar el empleo de materiales y técnicas que no consten en el repertorio tradicional; que se deben conservar los empredrados que caracterizan buena parte del recorrido; o que se debe evitar la transformación en vías transitables por vehículos.

Sin embargo, en el Cabildo herreño no están de acuerdo "con que se hable de un problema de transparencia por esta cuestión. Lo que ellos han solicitado se está haciendo: que se recaben esos informes y que no se ejecute esa obra por esa zona, pero no nos hemos negado a entregar la información de que disponemos".