El Juzgado de Valverde tiene previsto abrir un nuevo procedimiento por los problemas del vertedero de La Dehesa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Valverde tiene previsto abrir un nuevo procedimiento por la situación del vertedero de La Dehesa en El Hierro después de tomarle declaración en la mañana de hoy a los responsables de la Asociación Ossinisa.

Esta asociación presentó una denuncia en septiembre del año pasado por la gestión de los residuos en la celda número 2 del Complejo Medioambiental de La Dehesa, después de que estuviera ardiendo cerca de una semana, provocando una emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes que se propagaron sobre las zonas declaradas espacios Red Natura 2000.

En primer lugar fue la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que confirmó la apertura de diligencias previas por este asunto y ahora el Juzgado debía decidir si acumulaba esta denuncia a los procedimientos abiertos desde el año 2006 por la situación de los vertidos en la Isla o iniciaba uno nuevo.

Este parece ser el camino decidido por el Juzgado, de manera que en los próximos meses se procederá a citar a los responsables técnicos y políticos insulares en materia de residuos desde 2013 en adelante (año en que se empieza a incumplir la Autorización Ambiental Integrada (AAI) según la denuncia), e igualmente a los encargados de vigilancia del cumplimiento de la mencionada AAI por parte del Gobierno de Canarias.

La asociación Ossinisa insistió en la “la situación de descontrol” en el vertedero, en que la gestión de los residuos en la celda número 2 del Complejo Medioambiental de La Dehesa “carece de las garantías legales establecidas por la Autorización Ambiental Integrada otorgada por el Gobierno de Canarias”, y en que tanto la mencionada institución como el Cabildo “han mostrado una pasividad reiterada y una resistencia injustificada en aplicar las normas protectoras del medio ambiente, lo que viene dando lugar a emisiones a la atmósfera y vertidos a los suelos con riesgos para la salud y el medio ambiente”.

Los integrantes de esta asociación reiteraron su convencimiento ante la juez de que "desde el año 2013 hasta el día de hoy la AAI del vertedero de La Dehesa no se ha cumplido", y se mostraron favorables a no sumar esta denuncia a las anteriores "para no entorpecer el otro procedimiento que lleva en el Juzgado desde el año 2006 y del que se espera la apertura de juicio oral más o menos en un año", ya que se corre el riesgo de que seguir acumulando retrasos en el mismo.

De hecho son ya cinco jueces diferentes ya los que han tenido que examinar la causa, aunque esta nueva tiene que ver con la denuncia presentada tras el incendio en el vertedero del mes de agosto de 2017, que seguía ardiendo el pasado mes de marzo de 2018 según confirmó al Pleno del Cabildo el consejero herreño de Medio Ambiente, Héctor Hernández Morales.