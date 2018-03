PG y Seca Herrera: simbiosis artística en la Sala O’Daly

La exposición que PG y Seca Herrera protagonizan estos días en la Sala O'Daly de Santa Cruz de La Palma, abarca dos temáticas claras y en simbiosis perfecta. Por un lado, PG muestra sus esculturas vinculadas a la mujer, y por otro, Seca Herrera exhibe sus pinturas galácticas. Estos dos enfoques están en simbiosis por una conexión sólida entre el mundo femenino con sus características cotidianas, y a la vez profundas, y lo referente al espacio relacionado con el viaje, donde éste no tendría sentido sin el concepto mujer. Sí, mujer y espacio porque Seca Herrera profundiza en un viaje que no tendría lógica sin la presencia poética de la mujer como deseo de encuentro, que no de búsqueda, y como aportación estética del paisaje. Para el autor, el panorama galáctico que muestra requiere del sentido femenino en aspectos tales como el amor, la belleza, la protección, el diálogo, el pensamiento, en definitiva, la poesía.

En PG, sus esculturas cotidianas representan, con distintos nombres y situaciones, realidades que se encuentran en la vida del ser humano. Un ser humano, en este caso mujer, que plantea sin radicalismos ni feminismos, una imagen de la mujer que también necesita el encuentro pero en equilibrio. La obra está expuesta sin aglomeraciones ni sensaciones de agobio. Así, el observador podrá disfrutar con tranquilidad de piezas de arte y pensar, reflexionar, mirar y aprender.

En cuanto a la técnica que los artistas han empleado para la elaboración de sus creaciones, destacan el trabajo en piedra y en madera, y en la pintura, el acrílico. Creaciones que transportan a un viaje que va desde la estética hacia la ética, tal y como decía César Manrique.

PG y Seca Herrera son dos ejemplos de artistas canarios con proyección y con contenidos relevantes en su aportación a la sociedad. Una conjugación de escultura y pintura envuelta en una atmósfera que atrae. Una mujer que ama, cuida, proclama, desea, mira, piensa, una galaxia que brinda la posibilidad de viajar, de descubrir, de explorar, de mirar, de pensar, de sentir a una mujer global y maravillosa.

La exposición puede ser visitada hasta el 31 de marzo en horario 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Una visita diferente porque se encontrarán con arte de calidad.