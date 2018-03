El Paso visibiliza a la mujer con diferentes actividades

Ángeles Fernández.

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada donde se pretende concienciar sobre la importancia de la igualdad de género y resaltar el papel femenino en la sociedad, se informa en nota de prensa. Las calles se tiñen de violeta para homenajear al mundo femenino en un día donde tanto hombres como mujeres luchan por la simetría social.

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Paso que dirige Ángeles Fernández se prepara durante todo el mes, una serie de talleres para la ciudadanía en general y las mujeres en particular, como el que ya ha arrancado en la casa de la cultura del municipio titulado “Autoestima-te” y también títeres con valores de igualdad destinado al alumnado. Aunque lo más llamativo es la cartelería desplegada a lo largo de la Avenida Islas Canarias, colocadas en cada una de las farolas con mensajes muy reivindicativos como por ejemplo: “No es No”, “Respeta a las mujeres, es simple”.

Otras frases que ya han quedado en la historia de la defensa de las mujeres y que han sido pronunciadas en diferentes momentos de la lucha por la igualdad por personas destacadas del momento, “Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás”. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y activista. "No soy el próximo Usain Bolt o Michael Phelps. Soy la primera Simone Biles". Simone Biles, gimnasta olímpica."Ante Dios, todos somos igualmente sabios e igualmente insensatos". Albert Einstein, científico. “El género está entre las orejas y no entre las piernas”. Chaz Bono, activista. “Me llamo a mí mismo 'hombre feminista'. ¿No es así como se llama a alguien que lucha por los derechos de las mujeres? Dalai Lama, líder budista. “Cuando las mujeres tienen poder, mejoran inmensamente las vidas de todos los que están a su alrededor”. Príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra. “Hay poder en nuestra unidad y ninguna fuerza opuesta tiene posibilidades ante la fe de la verdadera solidaridad". Madonna, Cantante.