La bandera arco iris ondea en el Cabildo “en honor de los fallecidos por la lucha de los derechos de la comunidad LGTBI+”

La bandera representativa del colectivo LGTBI+ ondea desde este viernes en la fachada del Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo recogido en la declaración institucional aprobada hoy en sesión plenaria, “en honor y reconocimiento por todas aquellas personas que han fallecido por la lucha de los derechos de la comunidad LGTBI+”, se informa en nota de prensa.

Los grupos políticos con representación en la institución –PSOE, CC, PP y Podemos–, a instancias del colectivo Violetas LGTBI+ La Palma, han manifestado su “compromiso absoluto en la defensa de la igualdad como derecho fundamental y como valor democrático capital” y han asegurado que la homofobia, lesbofobia, fibofia, transfobia, interfobia y másfobia son formas de discriminación que no deben tener cabida en ningún ámbito de la sociedad, ya que atentan contra los derechos humanos”.

La declaración también aprueba la instalación y mantenimiento de forma permanente de la bandera del arco iris en una farola y en un banco para simbolizar el orgullo de la comunidad LGTBI+; el impulso a la creación y funcionamiento de la Red Diversa conforme a lo recogido en el Plan Estratégico para la Diversidad Sexual y de Género del Cabildo de La Palma; y que el 28 de junio la Corporación Insular conmemorará, junto con la asociación Violetas, la Jornada Mundial del Orgullo LGTBI+.

A continuación reproducimos la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+:

El pasado día 17 de mayo de 2018, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Inter*fobia y másfobia, la presidencia y portavocías de los grupos políticos que integran el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, acordamos comprometemos a promover en la Isla, desde distintos ámbitos, políticas favorables a la igualdad de trato hacia las personas homosexuales, bisexuales, trans* Inter* y más, en defensa de su dignidad, e impulsando la consolidación y reconocimiento de la plena igualdad de derechos y oportunidades, así como condenados cualquier actitud, acción, manifestación y legislación de carácter LGTBI+fobia o de discriminación hacia las personas LGTBi+.

Miembros de la Corporación insular y del Colectivo Violetas.

Tal acuerdo se realizó teniendo en cuenta que el 17 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Inter*fobia y másfobia, recordando que en tal fecha de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la desclasificación de la Homosexualidad como enfermedad mental, eliminando definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Hecho que se conmemora ahora a nivel internacional, en reconocimiento de una fecha histórica en la lucha por la dignidad de esta comunidad. Pero la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Inter*fobia y másfobia siguen siendo algunas de las formas de odio más extendidas, y que incluso se reflejan todavía en la legislación penal de numerosos países. En muchas partes del mundo se producen diversos actos de violencia contra personas por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Ningún ser humano debería ser víctima de la violencia, tortura, estigmatización o padecer abusos.

Desde entonces, cada 17 de mayo y cada 28 de junio, se convierten en una buena oportunidad de hacer balance de los avances conseguidos en el camino hacia la igualdad plena de gays, lesbianas, bisexuales, trans*, inter* y más; pero también para renovar esfuerzos por parte de toda la sociedad, y como institución democrática, comprometerse con el objetivo de acabar con la lacra de la LGTBIfobia, y luchar de forma decidida a través de las políticas públicas contra todas las formas de discriminación que aún persisten por motivos de orientación sexual e identidad de género.

La dignidad, igualdad de trato e igualdad ante la ley por encima de cualquier condición es un derecho fundamental y universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo constatamos que aún hoy día, el 40 por ciento de los Estados miembros de la ONU todavía criminaliza de un modo u otro los actos sexuales entre personas del mismo sexo.

Según el Informe elaborado por la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (ILGA) en 2012 sobre Homofobia de Estado, 78 países tienen legislaciones que penalizan las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo, con castigos que van desde latigazos, penas de prisión, hasta cadena perpetua e incluso la muerte.

En España, la aprobación del “matrimonio igualitario” ha supuesto el reconocimiento definitivo, para la comunidad LGTBI+, en cuanto a sus derechos civiles, la dignidad, visibilidad y normalización para estas parejas y familias, condenadas hasta entonces al ostracismo social y legal.

Las reformas legales, impulsan y deben seguir haciéndolo, el avance de forma real hacia la igualdad plena para todos los ciudadanos y ciudadanas reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, y contribuyen de forma esencial a la lucha contra la LGTBi+fobia en nuestra sociedad, que mayoritariamente acepta ya con normalidad la diversidad en la afectividad y en la sexualidad.

El reconocimiento de la igualdad, no lo olvidemos, es esencial para asegurar la calidad de nuestra democracia, porque no puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda clase, Pero este hecho no debe hacernos bajar la guardia ante numerosos retos que aún quedan pendientes.

Lamentablemente, permanecen los prejuicios LGTBI+fóbicos, especialmente en ámbitos como el deporte, así como las actitudes y comentarios públicos que atacan la dignidad de las personas LGTBi+.

El acaso escolar Homofóbico, Lesbofóbico, Bifóbico, Trans*fóbico, Inter*fóbico y másfobico sigue siendo alto (según un estudio reciente, un 82% sufre este acoso sin demandar ningún tipo de ayuda, ni del profesorado ni de la familia, el 43% alcanza la ideación del suicidio, el 35% planifica dicho suicidio y el 17% ha intentado acabar con su vida), y se hace necesario aportar desde las políticas públicas herramientas para medirlo, analizarlo, prevenirlo y combatirlo, aportando también a los y las docentes la formación e información necesaria para afrontar estas situaciones.

En este mismo sentido, la educación es, sin duda, la principal herramienta para transmitir valores de igualdad, siendo preciso garantizar una educación inclusiva que proteja y reconozca la diversidad afectiva y sexual de las personas.

La situación de las personas transexuales en nuestro país debe continuar igualmente entre nuestras prioridades, a pesar de los avances logrados con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, y a la espera de que la OMS elimine definitivamente su definición asociada a una enfermedad mental, y siendo conscientes de que todo ello no elimina los prejuicios ante una comunidad especialmente vulnerable ante la discriminación, y que sufre un mayor riesgo de exclusión social por las dificultades que se encuentran estas personas para acceder al mercado de trabajo.

Por otro lado, se hace imprescindible asegurar la igualdad en la asistencia integral a las personas transexuales por la sanidad pública de toda España, ya que el hecho de que en unas Comunidades Autónomas se incluya en la cartera de servicios la cirugía de reasignación de sexo, y en otras no, supone una clara desigualdad.

A instancias de la Asociación Violetas, los grupos políticos representados en esta institución, manifestamos nuestro absoluto compromiso en la defensa de la igualdad, como derecho fundamental y como valor democrático capital. Así se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la igualdad entre todas las personas por encima de cualquier condición, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y así lo establece la Constitución Española que, en su artículo 14, consagra el derecho fundamental de todas las personas a no ser discriminadas “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Reconocemos el trabajo decidido de la Asociación Violetas LGTBi+ de La Palma en la defensa de los Derechos Humanos, en la promoción de la igualdad de todas las personas, y en la prevención y lucha contra cualquier forma de discriminación, para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derecho, disfrutando así de una verdadera y plena ciudadanía democrática. Esta labor incansable se hace necesaria dado que a día de hoy permanecen síntomas de discriminación absolutamente intolerables, que exigen incrementar los esfuerzos en defensa de la igualdad.

La Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Inter*fobia y másfobia, son formas de discriminación que no deben tener cabida en ningún ámbito de la sociedad, ya que atentan contra los Derechos Humanos y quiebran la convivencia, pilares que deben sustentar cualquier sociedad democrática y plural, y que deben ser garantizados en todo caso por los poderes públicos.

Por ello, coincidiendo con que el próximo día 28 de junio, se celebra la jornada mundial del Orgullo LGTBI+, y conscientes de la necesidad de seguir avanzando para que se den las condiciones de igualdad y no discriminación, asegurar la y asegurar la prevención y protección frente a la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, Trans*fobia, Inter*fobia y másfobia en la defensa de la igualdad y dignidad de las personas como bienes superiores a preservar en cualquier sociedad y poner fin a la violencia Homofóbica, Lesbofóbica, Bifóbica, Trans*fóbica, Interfóbica, y másfobica, tanto física como psicológica, los grupos de esta institución insular, aprobamos esta declaración institucional y acordamos como actuaciones concretas:

La conmemoración por parte de la Corporación, el día 28 de junio, de la jornada mundial del Orgullo LGTBI+, conjuntamente con Violetas, incluyendo el enarbolado de los símbolos de la Comunidad LGTBI+, que se mantendría toda la semana desde el 25 de junio hasta el día 28 de julio.

El uso de un mástil con una bandera arco iris, que ondee desde fines del mes de mayo, y durante los meses de junio y julio, en honor y reconocimiento por todas aquellas personas que han fallecido por la lucha de los derechos de la comunidad LGTBI, en una localización que sea símbolo honorífico.

Acordar, conjuntamente con la Asociación LGTBi Violetas el emplazamiento para la instalación y mantenimiento de manera permanente de un icono (farola y banco) con los colores de la bandera del arco iris que simbolizan el Orgullo.