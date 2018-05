Lectura de poemas en defensa de la paz en Colombia en la Casa Amarilla de Las Ledas

El grupo de Amnistía Internacional (AI) en La Palma invita al acto, que con el nombre Poemas de paz para San José de Apartadó (Colombia), celebrará este miércoles, 23 de mayo, a las 19:30 horas, en la Casa Amarilla de Las Ledas, en Breña Baja, se informa en nota de prensa.

Cartel del acto.

Esta actividad está organizada por Amnistía Internacional en La Palma en colaboración con la Asociación Sociocultural Mareando. Explican que “un año después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado se ha recrudecido en amplias zonas de Colombia sin que el Estado esté tomando las medidas necesarias para proteger a la población civil. Están en especial riesgo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los defensores y defensoras de derechos humanos”.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó está compuesta por personas que viven en varias aldeas del municipio de Apartadó, en el noroeste de Colombia. El 23 de marzo de 1997 se declararon comunidad de paz, comprometiéndose a no participar en el conflicto armado ni dejarse involucrar en él, negándose a llevar armas, o a facilitar información o apoyo logístico a cualquiera de los bandos. A cambio piden a todos los actores armados que no rebasen los límites de sus comunidades y respeten su derecho a la vida, su condición de civiles y su decisión de no intervenir ni colaborar con ninguno de ellos.

Pero la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha pagado un elevado coste. En estos más de veinte años, más de 200 de sus miembros han sido asesinados o han sido víctimas de desaparición forzada, mientras que otros han sido amenazados o agredidos sexualmente.

“El 21 de febrero de 2005 se produjo la masacre más atroz, ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas y sus cadáveres mutilados. A pesar de que las fuerzas de seguridad y los paramilitares se esforzaron desde el primer momento en atribuir la matanza a las FARC, durante las investigaciones judiciales se descubrieron pruebas fehacientes de que los homicidios los cometieron las fuerzas de seguridad y los paramilitares”, asegura AI.

“Lejos de mejorar, la situación de riesgo se mantiene, como lo indican los últimos sucesos informados por la comunidad en diciembre de 2017, debido al avance del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para tomar el control del pueblo de San José de Apartadó. Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, ha recibido al menos ocho amenazas de muerte en 2017. El 29 de diciembre, cinco paramilitares atacaron e hirieron a Germán Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz, y pese a que la comunidad logró retener y entregar a dos de los atacantes a la Fiscalía Nacional, inmediatamente fueron puestos en libertad. A día de hoy se continúan necesitando medidas concretas para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad”, afirman.