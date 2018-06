Podemos pide más medios al Cabildo para evitar retrasos en la atención psicológica a afectados por violencia de género

La consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife Paqui Rivero indicó este martes que “resulta paradójico que, pese a la mayor inversión en recursos tanto de las administraciones canarias como del Gobierno del Estado contra la violencia de género, las listas de espera insulares, en especial a lo que atención psicológica se refiere, sigan siendo intolerables”.

Según datos de 2017 de la Unidad Orgánica contra la Violencia de Género (UOVG) del Cabildo, un total de 971 mujeres y 364 menores esperaban, tras la atención social y jurídica, recibir atención psicológica tras entrar en el circuito asistencial de la UOVG. Rivero exige soluciones inmediatas para resolver esas demoras, por ejemplo la ampliación de los recursos humanos para la atención psicológica actualmente existentes en los Centros para Mujeres y Víctimas (SIAM) dependientes del Cabildo.

Rivero explica que realizó estas consideraciones el pasado miércoles en el marco de la Conferencia Insular sobre Violencia de Género, que tuvo lugar casi un año después de su sesión anterior, tras la solicitud de Podemos para que se convocara, ya que debía reunirse con carácter ordinario dos veces al año.

La consejera de la formación morada insiste en que no solo se desarrolle el carácter asistencial de estos servicios sino, sobre todo, que las medidas preventivas que se están poniendo en marcha tengan carácter integral y se lleven a cabo desde todos los ámbitos, especialmente desde el educativo.



En este sentido, Rivero expresó la necesidad de que no solo haya programas de prevención contra la violencia de género desde el Cabildo u otras instituciones o colectivos, sino sobre todo a que “se implante en la escuela un programa de educación afectivo-sexual de calidad como el existente en el pasado, con el programa Harimaguada, desmantelado por el Gobierno canario y sustituido por acciones puntuales y deshilvanadas que además han pasado la pelota a colectivos que trabajan por la diversidad sexual, pero que no tienen capacidad ni medios para desarrollar una acción coordinada en la escuela y con participación de toda la comunidad educativa”.