Más de lo mismo

- Película : Ocean's 8 (2018)

- Director: Gary Ross

- Reparto: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Eric West, Dakota Fanning

Ocean's 8 es una fiel continuación de la saga iniciada en 2001 por Steven Soderbergh y protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y compañía , Ocean's eleven. Casi 20 años después, Gary Ross toma el relevo con un matiz fundamental: esta vez son ocho ladronas las protagonistas de la historia. Es la película perfecta para los fans de Ocean's eleven, y menos para los de La cuadrilla de los once, de Lewis Milestone, base de todos los demás remakes.

El verano es la época elegida para las secuelas, aunque también es verdad que este año las precuelas han cogido protagonismo. Se trata, sin duda, de una forma cómoda y lucrativa de hacer cine. Además, se ha cogido por costumbre que, si una película tiene éxito, hay que hacer su secuela. La calidad, la originalidad y la historia en sí son secundarias.

Algo parecido se puede decir de la última película de Gary Ross, Ocean's 8. Es una copia calcadita de la saga que comenzó Steven Soderbergh allá por 2001 y que contó con la presencia de George Clooney, Brad Pitt, Andy García y Julia Roberts, entre otros. Esta saga tuvo dos secuelas más a las que se le iban añadiendo cada vez más actores de renombre, no dando por eso mayor calidad que a la primera. Pero lo que no se puede olvidar, por supuesto, es que la cinta de Soderbergh es un remake de La cuadrilla de los once (1960), de Lewis Milestone. Así que, como ven, la originalidad no es parte básica de esta cinta veraniega.

Pero vayamos al grano... Ocean's 8 es una película sin grandes pretensiones, correcta, simpática y hasta entretenida. Pero ahí se acaban los encantos de esta cinta norteamericana protagonizada por varias de las actrices más cotizadas de la industria, como son Sandra Bullock, Cate Blanchett o Anne Hathaway.

De resto, nos encontramos con una estructura calcada a la de sus predecesoras, sin sorpresas y sin ambiciones de ningún tipo. La historia se repite: un grupo de ladronas, cada una con una especialidad diferente, se juntan capitaneadas por un Ocean, en este caso Debbie (Bullock), hermana de Danny Ocean (Clooney), y deciden dar el mayor golpe de la historia. Pero, en vez de los casinos de Las Vegas, el robo tendrá lugar en el MET de Nueva York y el botín será una joya valorada en más de 150 millones de dólares.

Así que lo dicho, agradable, simpática, pero sin ninguna originalidad ni vuelta de tuerca que la distinga del resto de cintas anteriores.