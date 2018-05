El chef Ferrán Adriá, en Santa Cruz: Canarias "lo tiene todo" para ser un lugar importante en gastronomía

El chef Ferrán Adriá ha recomendado este martes a las instituciones canarias y a las empresas privadas que impulsen la gastronomía de alto nivel para captar turismo de calidad y con mejor poder adquisitivo.

"Si quieres turismo de calidad, es obligatoria la cocina", ha afirmado ante los periodistas, justo antes de su clase magistral sobre puchero canario, organizada por Movistar para unos 1.800 estudiantes de Cocina de todas las islas. La cita se produjo en el IES Virgen de la Candelaria, en Ofra (Santa Cruz de Tenerife).

En su opinión, el 80% del turismo de calidad está vinculado a la gastronomía, un subsector con un movimiento "brutal". En esta línea, ha señalado que Canarias "lo tiene todo" para ser un lugar importante en gastronomía. "¿Cuál es el problema? Que hay muchos y una competencia brutal. Hay que hacer cosas y espabilarse", ha destacado.

Adriá, que ha elaborado un puchero marinero, con productos del mar, ha rememorado su pasado en Tenerife, donde vivió a finales de los años ochenta, e incidió en que ese es un plato que consumía mucho porque "es una maravilla".

No obstante, ha reconocido que se trata de hacer "algo diferente", aunque respetando los cánones, y dejó claro que "cada isla y cada canario y canaria lo hace de manera diferente".

"Hace siete años que no entro en una cocina. Al principio dije que no porque me retiré y estoy en otra historia de innovación, pero recordé mis grandes momentos en Tenerife y Canarias y el cariño, y dije vamos a hacerlo, de manera seria, a pasar un buen rato", ha señalado, al tiempo que ha obviado las "polémicas" generadas en torno a su visita a las islas.

"Esto no en entra en mi mundo. Yo soy cocinero, vengo aquí por la gente de las islas y por Telefónica, que llevamos ocho años juntos", ha indicado.

La gastronomía isleña "es muy rica"

Adriá ha insistido en que la gastronomía canaria "es muy rica", pero reconoce que "hay que tener paciencia" para lograr resultados, subrayando, a modo de ejemplo, que inició su andadura en El Bulli en 1984 y no fue portada de The New York Times hasta 2003.

El chef catalán se comunica con un alumno ayudante, en el IES Virgen de la Candelaria C. GARCÍA (EFE)

"Todo el mundo quiere las cosas en tres o cuatro años y hay que tener paciencia, tener una estrategia con la administración, la educación o las empresas privadas", ha comentado.

En ese sentido, ha dicho que en el mundo no hay ningún museo sobre la restauración gastronómica, "y si Canarias hace un museo, va a tener cantidad inimaginable de visitantes", lo mismo que con un centro de investigación del mundo vegetal o algo que vincule el ocio y el entretenimiento en torno a la gastronomía.

Adriá sostiene que Canarias "es un lugar maravilloso para ser un hub sobre el turismo", pero no con una escuela o una universidad convencionales, sino con "algo diferente". "Con todo lo que sea hacer algo diferente con calidad, vas a triunfar; si haces más de lo mismo, será más de lo mismo", ha apuntado.

En cuanto a los productos, ha señalado que las papas arrugadas con los mojos "son una obra de arte", que, asociada a una agricultura sostenible, permite que muchas personas las puedan consumir. "Las viejas son maravillosas, pero hay las que hay", ha agregado.

A su juicio, las papas son un "icono increíble", lo mismo que los mojos, donde hay una "cultura maravillosa" y "tienen que significar lo mismo que los moles para la cocina mexicana".

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que "el talento y el conocimiento" son los "ingredientes perfectos" para obtener buenos productos, al tiempo que ha ahuyentado la "polémica" en torno a la visita de Adriá, que es un "referente" que viene a Canarias a mostrar su talento y prestigio.

"Tomamos nota de sus sugerencias para convertirnos en un referente en ese turismo de excelencia que, como él muy bien ha dicho, gira en torno a los productos de gastronomía y nuestros vinos", ha apuntado.