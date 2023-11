David Bisbal, protagonista del segundo reparto de temas de 'OT 2023', también con Laura Pausini y los 'Reservoir Dogs'

David Bisbal se cuela en OT 2023. No, no nos referimos al cantante e integrante de la primera edición, sino a uno de sus primeros éxitos musicales tras dejar la Academia, Dígale.

El tema ha sido el escogido por uno de los dos nominados, Lucas, para jugarse la permanencia en el talent show en la segunda gala, la del lunes 4 de diciembre en Amazon Prime Video. El morbo por escuchar algo del ídolo de Almería está asegurado, aunque más allá de eso, el reparto deja varias notas de interés, empezando por la llamativa propuesta de Suzete, la otra en jugarse la continuidad: ella apuesta por el blues de Leon Russell y A Song For You, mítica canción incluida en el Grammy Hall of Fame y que ha sido versionada durante los últimos cincuenta años por artistas tales como Whitney Houston, Amy Winehouse, Michael Bublé, Cher o Aretha Franklin

Destacan entre otras tonadas, Se fue, el primer gran éxito global de Laura Pausini, que tendrán que defender en un trío Omar, Salma y Naiara; también un trío, el compuesto por Ruslana, Chiara y Bea, se encargarán de todo un éxito de los años ochenta, el Walk Like an Egyptian de Las Bangles. Por otro, Paul y Martín se encargarán de otra icónica canción: Little Green Bag, de George Baker Selection, cuya resonancia es aún mayor gracias al cine: es la canción con la que se presentaba Reservoir Dogs, la ópera prima de Quentin Tarantino.

GRUPAL: 'Alright' (Supergrass)

LUCAS: 'Dígale' (David Bisbal)

SUZETTE: 'A Song for You' (Leon Russell)

JUANJO Y CRIS: 'Leave the Door Open' (Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic)

PAUL Y MARTÍN: 'Little Green Bag' (George Baker Selection)

ÁLEX MÁRQUEZ Y VIOLETA: 'Quiero decirte' (Abraham Mateo y Ana Mena)

ÁLVARO MAYO Y DENNA: 'El fin del mundo' (La La Love You)

RUSLANA, CHIARA Y BEA: 'Walk Like an Egyptian' (The Bangles)

OMAR, SALMA Y NAIARA: 'Se fue' (Laura Pausini)