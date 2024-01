Una nueva pedida de mano, un ladrón cazado y una despedida ¿definitiva?, en el avance semanal de 'La Promesa'

La tensión continúa en La Promesa tras el injusto despido de María Fernández, que tiene al servicio del palacete revolucionado. Esa trama, y las pesquisas para resolverla, centrarán buena parte de las tramas de la serie de La 1 de TVE en la semana del 29 de enero al 2 de febrero de 2024.

Mientras tanto, también hay intriga por ver qué ocurre entre Pelayo y Cruz, después de que la hija del marqués huyese de la pedida. “Te amo con toda mi alma, pero no quiero casarme contigo ahora”, le dijo ella. Ahora necesitan un tiempo para plantearse en qué estado se encuentra su relación y si hay posibilidad de enmendarla. Otra relación que debe recuperar el tiempo perdido es la de Feliciano con su madre Petra.

Todo esto y más nos espera en la presente semana de La Promesa. Para no perder ripio, publicamos a continuación el avance de los episodios 279 a 283, que estarán marcados por los siguientes acontecimientos:

Lunes 29 de enero - Capítulo 279

Jana enfrenta a Curro: ¿por qué tanto interés en su tío Alonso? Él duda si debe confesar que en realidad es su padre… Vera acusa las miradas reprobatorias de sus compañeros, que la consideran la culpable de la desaparición del reloj. Jana es una de las más críticas, no porque la crea una ladrona, sino por aprovecharse del despido de María para hacerse un hueco en La Promesa. Candela desvela a Pía que su llamada telefónica, que tanto enfadó al marqués, no fue a su amado maestro… Si no a alguien muy diferente. Pía le ofrece todo su apoyo.

Gracias a la mediación de Margarita, Leonor ha recuperado la amistad con sus primos, que la despiden con parabienes antes de su marcha a América. Abel, quien más se está involucrando en la búsqueda del ladrón, pondrá su foco en Jerónimo. Y la llegada de un visitante inesperado a La Promesa desvelará la verdadera cara del médico. Rómulo y Feliciano siguen adelante con el plan para que el lacayo pida matrimonio a Teresa… Pero ¿le dará el ‘sí’ la doncella?

Martes 30 de enero - Capítulo 280

Jana conoce al padre de Abel y nota que algo pasa entre los dos. Manuel también sospecha de la extraña relación entre su amigo y don Eusebio… Pero el doctor le exige que no se meta en sus cuitas familiares. Teresa acepta la propuesta de matrimonio de Feliciano, que recibe el beneplácito de Petra y la enhorabuena de sus compañeros. ¡Nueva boda en La Promesa! Leonor se despide veladamente de todos y, acompañada de su padre, abandona La Promesa rumbo a Estados Unidos a cumplir su sueño de trabajar en el mundo de la moda.

Simona aconseja a Catalina que vuelva a hablar con Pelayo para aclarar en qué punto está su relación después de la fallida propuesta matrimonial. Pero cuando lo hace parece que él va a decirle algo que no quiere escuchar. María Fernández está deseando volver a La Promesa. Y está más cerca que nunca, porque gracias a la investigación de Abel tienen pruebas de que el ladrón es Jerónimo, y lo denuncian ante Pelayo para que determine qué hacer con su falso ayuda de cámara.

Miércoles 31 de enero - Capítulo 281

Cruz se indigna al descubrir que Leonor se ha ido a Estados Unidos sin despedirse, con la complicidad de Alonso. Sin embargo, su hija le ha dejado una carta capaz de reconciliarla con ella. A pesar de haber descubierto que Jerónimo es el ladrón del reloj del capitán, la marquesa no readmite a María Fernández y aunque Pelayo pide discreción con su ayudante, pronto todo el servicio estará al corriente, provocando el rechazo general. Curro media con Alonso para que acceda a que Mr. Cavendish pueda volver a hacer negocios en La Promesa. Los argumentos que le da son de peso e incluso Manuel apoya este cambio de parecer del marqués.

Mientras Catalina está feliz tras la reconciliación con Pelayo, Simona echa de menos a la recién marchada Candela. Vera sugiere a Lope ayudarle en la cocina y él acepta, ajeno a la atracción que la joven siente por él. Abel muestra su apoyo a una desolada Jana por la situación de María Fernández y Manuel se cuela en su habitación cuando no hay nadie para dejarle un regalo.

Jueves 1 de febrero - Capítulo 282

Feliciano evita que una pelea entre Salvador y Jerónimo tenga consecuencias irremediables. Y mientras, todos siguen ocultando a María Fernández que el robo ya se ha resuelto, pero que la marquesa se opone a su reincorporación. Jana recibe el regalo misterioso sin conocer a su destinatario. Abel sale al paso y afirma que es suyo… Aunque luego en la intimidad le hace ver a la doncella que solo puede ser de Manuel, que no ceja en su empeño de reconciliarse con Jana.

Alonso accede a que Catalina y Pelayo sigan haciendo negocios con el inglés en La Promesa tras hablar con la casa real y Catalina le agradece a su hermano su apoyo. Catalina intenta arreglar su relación con Pelayo, pero nota que él no termina de perdonarle. Simona lamenta la marcha de Candela y no acepta la ayuda de Vera, como propone Lope. Los preparativos de la cacería en honor de Curro hacen que Cruz discuta con Lorenzo y Jana lo haga amargamente con su hermano.

Viernes 2 de febrero - Capítulo 283

Todos en el servicio rabian al ver a Jerónimo pulular por los pasillos mientras que María Fernández sigue en la casa de Ramona, acusada del robo que él cometió. Manuel, Catalina y Martina hablan con Cruz para que revoque su injusta orden, pero la marquesa no da su brazo a torcer. Simona confiesa a Lope que sospecha que Candela no se ha ido a Andújar, sino que se ha marchado a Asturias, con Carlos… Y que nunca volverá.

Los Marqueses dan su beneplácito a la boda entre Feliciano y Teresa. Y, a pesar de la alegría del lacayo, descubrir que su madre sigue ocultándole a la marquesa su verdadera condición, le entristece. Jana confronta a Manuel por el regalo secreto que le dejó en su dormitorio, al considerarlo fuera de lugar ahora que no son nada. Vera se gana a sus compañeros al gastar su primer sueldo en regalos para todos. Lorenzo habla con Margarita: tiene la forma de tensar la relación entre Jerónimo y Pelayo, y así descubrir qué se traen entre manos.