Cabildo de Tenerife y Asaga prevén liberar agua de la desaladora del campo de golf para frenar la sequía en la Isla Baja

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y el Cabildo de Tenerife han planteado ampliar en 1.200 metros cúbicos diarios la capacidad de desalar agua de la planta de La Monja para liberar 1.800 metros cúbicos al día de la desaladora del campo de golf, ambas en Buenavista del Norte (noroeste de Tenerife).



Esta ha sido una de las conclusiones de la reunión mantenida por representantes de Asaga-Canarias, entre ellos su presidenta, Ángela Delgado, con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; los consejeros insulares de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, y de Aguas, Manuel Martínez, así como un grupo de agricultores de la comarca de la Isla Baja.



En una nota de Asaga, la presidenta de esta asociación indica que la situación es "tremendamente complicada" para la agricultura debido a la sequía y señala que, aunque llevan varios años así, "en los últimos meses el panorama es más desolador y tememos que vaya a peor si no actuamos con celeridad". Delgado dijo que "es importante poner en marcha medidas que aminoren esas carencias hídricas que padecemos sin olvidar que no solo necesitamos agua en cantidad sino con calidad para nuestros cultivos".



Entre las medidas que se barajaron a corto plazo está la ampliación en 1.200 metros cúbicos diarios de la capacidad de desalación de la planta de La Monja, así como la liberación de 1.800 metros cúbicos al día de agua para riego procedente de la desaladora del campo de golf, ambas instalaciones ubicadas en el municipio de Buenavista del Norte.



También para asegurar la disponibilidad de recursos hidráulicos de cara al periodo estival se ha puesto en marcha el sistema de desalinización de la balsa de Montaña de Taco, que, por lo general, comienza en el mes de abril, pero, dadas las circunstancias actuales, no se ha querido esperar hasta ese momento y ha entrado en funcionamiento en su totalidad, añade la nota. Según expuso Asaga, el Cabildo también está trabajando con los ayuntamientos de la isla para reducir las pérdidas de agua en las redes de suministro.



A medio plazo, los agricultores han propuesto ampliar la capacidad de desalinización de la balsa de Montaña de Taco o la utilización de la tecnología de ósmosis inversa para aprovechar aguas de galerías con elevada salinidad.



En la reunión también se plantearon actuaciones de mayor calado y a más largo plazo, como la construcción de dos depuradoras, una en el Valle de La Orotava y otra en la Isla Baja, así como la construcción de una red de conducción de aguas blancas desde el Valle de La Orotava hasta Garachico, cuyo proyecto el Cabildo comenzará a redactar a partir de 2018.