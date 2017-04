Una jueza impulsa un proyecto que formará en agricultura a once jóvenes en riesgo de exclusión

La Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria y la Fundación Mapfre Guanarteme colaboran con el proyecto social UP2U en la formación teórico-práctica de once jóvenes en riesgo de exclusión o en proceso de rehabilitación social mediante talleres de capataces agrícolas.



El proyecto incluye dos meses de formación teórica y otros diez de práctica, en los que los jóvenes aprenderán todas las tareas relacionadas con el cultivo del plátano en once fincas de la Cooperativa Agrícola.



La magistrada del Juzgado de Menores Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y fundadora del proyecto UP2U, Reyes Martel, ha resaltado la importancia de una iniciativa que "busca integrar en el mundo laboral a jóvenes en situación de desamparo, exclusión o en proceso de cumplimiento de medidas judiciales para su capacitación profesional y dotarles, mediante una serie de prácticas empresariales, de una salida laboral y un sueldo".



Martel ha destacado en este acuerdo "el esfuerzo de las pequeñas empresas que forman parte de la Cooperativa, que han preferido destinar parte de sus beneficios y de su tiempo a integrar a estos jóvenes en un área tan compleja como el empleo, siendo un ejemplo a seguir".



El presidente de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, Ricardo Díaz, ha definido el proyecto como "una oportunidad fantástica para colaborar con la sociedad y ayudar a nuestros jóvenes, dándoles una herramienta de trabajo".



En la actualidad, la cooperativa cuenta con 300 agricultores, que como ha indicado el presidente, "requieren de jóvenes con formación, de personal cualificado que trabaje en las fincas, ya que ahora escasean".



Díaz ha asegurado que debido a la demanda que existe en el sector de formación cualificada "probablemente varios de ellos se incorporen a las fincas y aseguren un puesto de trabajo con estos empresarios".



La directora de la Fundación Mapfre Guanarteme, Esther Martel ha compartido la misma idea, y ha indicado el objetivo de la entidad, que busca "la inclusión social y servir de apoyo a la formación, además de generar empleo, ya que el fin último de esta iniciativa es que los participantes logren un puesto de trabajo en el sector".



Tal y como adelantó la fundadora del proyecto, próximamente se iniciará otro plan de formación y empleabilidad en el sector de la hostelería, con el acuerdo con los Hoteles escuela de Canarias (Hecansa) y empresas de restauración de la isla.



Además, Reyes Martes ha hecho hincapié en el éxito del proyecto, que ya ha generado interés en otras provincias españolas.



"No solo nos colocamos territorialmente en la provincia de Las Palmas y en la de Santa Cruz de Tenerife, sino que ya negociamos con empresas a nivel nacional su integración en el proyecto", ha concluido la magistrada.