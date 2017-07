El Ejecutivo regional legaliza una nueva explotación ganadera en Telde

El Gobierno de Canarias ha legalizado este lunes una nueva explotación ganadera que eleva a 14 las instalaciones que, por una encomienda con Gesplan que permite agilizar este tipo de expedientes, han superado este tipo de trámites en lo que va de año.



La explotación legalizada se ubica en la zona del barranco de García Ruíz, ha informado la portavoz del Gobierno canario en funciones, Cristina Valido.



Con este tipo de expedientes se continúa con el cumplimiento de una de las líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para aportar estabilidad a aquellas instalaciones ganaderas construidas antes de 1999 que, por diferentes razones y cambios normativos, no tienen posibilidad de obtener su legalización por los cauces habituales.



Debido a que los trámites que han de llevar este tipo de explotaciones son complicados y atañen a varios departamentos autonómicos, el pasado 2 de junio se aprobó la encomienda plurianual con la empresa pública Gesplan para dar más agilidad y centralizar el procedimiento de legalización.



Para ser legalizadas las instalaciones deben cumplir varias exigencias, como el no haber realizado ampliaciones posteriores a 1999 (o sólo con el objeto de una mejora zootécnica o adaptación a la normativa sectorial), no superar la superficie ocupada destinada a la explotación animal hasta un máximo de un 70%, ser inferior en tamaño al mínimo para ser exigida declaración de impacto ambiental y estar dentro de los supuestos de categorización de suelo previstos.



Durante este año se han legalizado 14 explotaciones de estas características, aunque se prevé que con la puesta en marcha de la encomienda con Gesplan y la entrada en vigor de la Ley del Suelo, en el mes de septiembre, se puedan acelerar los trámites y sean más instalaciones las que logren poner al día su situación legal.



En concreto, la futura Ley del Suelo determina esa necesaria simplificación administrativa en la legalización de explotaciones ganaderas (también en los procedimientos ordinarios de calificación territorial) y la equiparación de compatibilidad de usos de suelo.