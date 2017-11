Narvay Quintero reconoce que le hubiera gustado que el presupuesto para el sector primario fuera mayor

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, ha reconocido que le hubiera gustado que fuera mayor el presupuesto de su área, que gestionará en 2018 un total de 447.273.150 euros, de los que 102 que resultan del presupuesto de la propia Consejería, un 2,6% menos que en 2017.



Narvay Quintero, en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias, ha precisado que los fondos de la Consejería para el año que viene también se nutren de 319 millones que llegan de fondos europeos y otros 25 adicionales del Estado, lo que provoca que en global haya aumentado un 8,1% más que en 2017.



Asimismo, ha explicado que el descenso de las partidas que destina el Gobierno a Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas está motivado por el fin del convenio de obras hidráulicas con el Estado, lo que supone una menor inversión propia en materia de aguas.



Sin embargo, antes de que termine el año a esta cifra se sumarán otros 10 millones de euros que, precisamente, van destinados a obras de este tipo en Canarias, y habrá además disponibles otros 15 millones del POSEI adicional por lo que el presupuesto subirá hasta los 127 millones, un 21% más que en 2017.



La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez ha advertido al consejero de que con estas cuentas no va a lograr sus objetivos, al tiempo de que ha lamentado que se haya producido un recorte presupuestario en aguas, materia en la que Canarias tiene un retraso "importantísimo".



Ventura del Carmen Rodríguez ha destacado que no hay un programa propio del Gobierno para apoyar a los jóvenes que se incorporan a la ganadería y pesca ni a la incorporación de las mujeres al ámbito rural.



Ha avisado que así no se avanzará en el sector primario de las islas y ha reclamado que se invierta en la formación de los agricultores y en la legalización de las explotaciones ganaderas.



La diputada del PP Cristina Tavío ha asegurado que con estos presupuestos, nutridos en gran parte por el Ejecutivo central y Europa, el Gobierno demuestra su interés por el sector primario y las inversiones hidráulicas.



No obstante, Cristina Tavío ha criticado que las reservas marinas están igual que hace diez años, cuando es necesario ampliarlas y modificarlas, tal y como demanda el sector.



La diputada del PP ha asegurado que la agricultura es rentable en Canarias y una buena fórmula para integrar a las personas que llevan tiempo sin empleo.



"Tenemos suelo disponible para que la gente pueda vivir del campo y de la agricultura", ha manifestado Tavío, quien ha insistido que la agricultura tiene potencial para crecer en las islas, donde el Gobierno tiene "que contagiar espíritu agrícola".



La diputada de Podemos Concepción Monzón le ha preguntado a Quintero si la reducción del presupuesto de su área es castigo a la falta de ejecución de las cuentas actuales, que están al 38%.



Monzón ha abogado por potenciar al sector primario para diversificar economía de las islas y le ha pedido al consejero que se siente con todas las administraciones y busque soluciones locales que permitan "no tirar agua potable al mar sino reutilizarla".



También ha demandado que se distingan los productos canarios, que deben de llegar a todos los comedores escolares de Canarias, para lo que es necesario que sean de gestión pública.



El diputado de Nueva Canarias Pedro Rodríguez ha considerado el presupuesto de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas "bastante insuficiente" por parte del Gobierno, pues, según ha dicho, la financiación del área depende de la aportación de fondos europeos.



Pedro Rodríguez ha exigido al Gobierno un esfuerzo económico para resolver los problemas de aguas residuales y vertidos al mar.



El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos Chinea ha echado en falta transversalidad en las políticas del Gobierno, pues, según ha criticado, no se potencia el sector primario en otras áreas, como por ejemplo, el turismo.



Jesús Ramos Chinea, partidario de apostar por el sector primario para diversificar economía, ha denunciado además que las ayudas a pescadores caen en más de 5 millones.



El diputado de CC ha explicado que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se dirigen a los servicios públicos básicos, como es la sanidad, educación y servicios sociales, razón por la que no se han podido dirigir más partidos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.