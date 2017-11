Los diseñadores de Gran Canaria pisan fuerte en Madrid con un salón de exposición

Las propuestas de ocho diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida "pisaron fuerte" en el salón de exposición organizado de Madrid por la agencia Pelonio, ubicada en pleno distrito de la moda en la capital española. Así lo informó la consejera de Industria y Comercio del Cabildo, Minerva Alonso.



Las firmas grancanarias, tres de moda infantil y cinco de diseños para mujeres, llenaron de color, estilo y llamativas propuestas los dos salones que la agencia posee en el Barrio de Las Letras en el corazón de la capital española, cercano al Museo del Prado, que concentra la mayor parte de la industria del sector de la comunidad madrileña.



Pelonio puso así a disposición de las firmas insulares un salón con ambientación industrial bajo grandes techos abovedados y otro más diáfano y con acabados de lujo.



El público madrileño aplaudió las creaciones de Aurelia Gil, Basics not Basic, Carmen Gonzales, Pedro Palmas, Calima, It Child, MiMenina y El Barquito de Papel, que presentaron sus colecciones primavera-verano de 2018, que tuvieron una gran aceptación y que sorprendieron gratamente a los expertos.



Tendencias



La grancanaria Aurelia Gil presentó sus diseños de prêt à porter y baño para lucir bajo el sol del próximo verano incluidos en la colección 928-POP, un discurso estético que fusiona manchas de color al estilo Pollock con la paleta de tonos primarios de Warhol, de los que nacen sus innovadores estampados.



Las creadoras de Basics not Basic, nuevo talento de Gran Canaria Moda Cálida, mostraron sus prendas alegres y llenas de vida en las que combinan colores neutros y tonos tierra, representados en formas sencillas decoradas con destellos que las hacen únicas.

Diseños de Gran Canaria Moda Cálida

Viento, mar, naturaleza y mucha vida protagonizan los diseños de la colección Freedom creada por Calima, un alegato a la sencillez y la liberación resultado de la llegada del buen clima, el adiós a los abrigos y a las grandes prendas de invierno.



La firma de Pedro Palmas no pasó desapercibida con sus bikinis y bañadores basados en los colores vibrantes de la India y la colección La Dolce Vita para ceremonias marcada por la dulzura de la obra de Fellini, trabajo que fue muy aplaudido por el público.



Un momento especial de la jornada llegó con la presentación de la atrevida lencería de Gonzales y su colección Edie & Nico, inspirada en el ambiente psicodélico y artístico que rodeaba a Warhol a finales de los años 60, ecléctico y elegante.



Las cuatro series de la colección Summer Sunset Party de la firma It Child avanzaron los diseños que los más pequeños lucirán en sus fiestas veraniegas del próximo año, con texturas lisas y brillantes, estampados de motivos aztecas, tules de camuflaje y ambientación de estilo francés, impregnadas de elegancia.



Las princesas rescatadas por caballeros de armadura plateada inspiraron las creaciones de El Barquito de Papel, que presentó una gran variedad de prendas ideales para los más pequeños de la casa, cómodas a la vez que originales.



La combinación de colores primarios con otros de tonos más vivos fue la tónica de las prendas de MiMenina, prendas en las que no faltaron las clásicas rayas combinadas con estampados sencillos con los que comodidad y elegancia se dan la mano.