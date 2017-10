Agenda cultural para este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 26 de octubre

CONCIERTO

Historia de un amor. Boleros interpretados en un formato íntimo con la voz de Cira Rodríguez y la guitarra de Toni Fleitas.

Juntos han trabajado un repertorio que recorre sentimientos y emociones, a través de una selección de boleros tradicionales que incorporan nuevos matices pero siempre conservando su identidad.

19.30 horas. Palacete Rodríguez Quegles (Pérez Galdós, 4). Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO

Es jueves, es teatro presenta Última Transmisión, obra de Enrique y Yeray Bazo producida por 2RC Teatro. Bajo dirección de Rafael Rodríguez, Lili Quintana y Mingo Ruano se encuentran en un mundo devastado, quizá sea el fin de la humanidad… Ellos sobreviven como pueden. La historia se nutre de la maestría del elenco y una escenografía que reproduce un sótano con víveres y una radio de transmisión.

20.00 horas. CICCA. Entrada: 8 euros en generaltickets.com y en taquilla.

Viernes 27 de octubre

LITERATURA

La escritura como compañera de viaje. El escritor Rubén Benítez Florido nos hablará de una importante compañera de vida.

Rubén Benítez Florido (Telde, 1978) es profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria. Ha publicado los libros Palos de ciego. Cavilaciones y conjeturas de un bloguero (Beginbook, 2011), Llueve sobre mojado (Beginbook, 2012) y Sísifo merece ser feliz (Eutelequia, 2013). En colaboración con otros autores, la participado en los libros Papiromanía. Textos para tiempos difíciles (Anroart, 2013) y Proesías. Textos para tiempos mejores (Mercurio, 2014). Durante varios años escribió semanalmente en el blog A vuelta de correo, alojado en la edición digital del periódico Canarias 7. En la actualidad escribe en su blog personal Palos de ciego, además de colaborar habitualmente con el suplemento digital Revista de Letras y con la web cultural Viaje a Ítaca .

Rubén Benítez Florido.

Sábado 28 de octubre

EXPOSICIÓN

Dakar, una mirada. Casa África. Del 21 de septiembre al 5 de enero.

La exposición Dakar, una mirada es el resultado de una década de trabajo conjunto en el que la riqueza surge de la combinación de puntos de vista: el del ciudadano-narrador local (Gomis) y el del extranjero fascinado por la vida que recorre el África urbana con idea de hacerse preguntas, de aprender, de intentar entender (o no) la atractiva complejidad de una mega urbe (Ortín). De ese diálogo surge una muestra repleta de matices, que mezcla puntos de vista artísticos, documentales y periodísticos. Fotografías y vídeos que nos invitan a observar con intención, a mirar con atención, para reconocer que la belleza está, siempre, en el ojo del que mira, y también del que cuenta las historias.

En Dakar hoy se saborea el regusto amargo de ese aderezo de nostalgia habitual en los mayores que reclaman una ciudad que ya nunca más podrá ser. La megaurbe ha crecido para convertirse en un proceloso océano que se mueve en una corriente subterránea de amor y odio. Dakar puede desquiciar o no, pero siempre atrapa, con sus dichas y desdichas, sus placeres y tormentos; con esa fuerza vital cotidiana y única en las horas fastas y también en las nefastas. Si la viajas -sin dejarte amedrentar por la visión tópica de una guía turística occidental- puedes descubrir una ciudad única que disfruta de una identidad rica y múltiple; vibrante y animada, compleja, contradictoria y fecunda. Dakar, una ciudad imponente, tan fascinante y contradictoria como la propia vida.

EXPOSICIÓN

Ad intus. El espacio que habitamos. Del 7 de julio al 28 de octubre. Centro de Arte La Regenta.

Romina Rivero trabaja en el estudio de espacios vitales desde una óptica Foucaultiana, centrando la investigación en la relación coextensiva entre poder, resistencia, creatividad y vida.

Embebida de una retentiva de lo oriental, plantea una obra sutil y propositiva que deviene resistencia. La resistencia es el Vacío, es el elemento dinámico “en potencia de ser”, es el espacio vital y el hábitat social, es lo imperceptible y modelador de nuestra realidad más directa, es intimidad como sinónimo de libertad, es la idea convertida en gesto, es movimiento que segrega y absorbe. El ser humano es el pulso vivo de la misma, es la “imago” de Huberman, es la grafía de la creación y la auto-transformación proclamada por Jean Paul Sartre, es la práctica de la libertad, o por lo menos, el intento.

Domingo 29 de octubre

EXPOSICIÓN

Cartografías res[c]atadas del deseo, de Luis Sosa. Del 5 de octubre al 10 de noviembre. Centro de Artes Plásticas. Calle Colón, número 8.

La exposición está compuesta por 36 piezas variables en su formato, en blanco y negro, en las que Sosa subvierte el valor de los procesos creativos y del arte mismo, a partir de la febril aventura exploratoria a la que se entregó utilizando la técnica electrográfica durante el año 1990, de la que ahora rescata tras su escaneo digital algunas series reelaboradas el pasado año.

Obra 'En el jardín cerrado'.

Como subraya el artista grancanario de 69 años, “después de 25 años, el cristal de mi fotocopiadora se ha convertido en la pantalla de mi pc. He redescubierto la obra de 1990 y sigue tan fresca y presente, tan actual, contemporánea y atrevida que me he decidido a rescatarla para tratarla usando las posibilidades de un ordenador, imprimiendo nuevamente en fotocopias y añadiendo otros materiales en su ejecución”. También del azar como elemento del devenir creativo de Sosa hablan las obras que se exhiben en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo.

Puedes consultar todos los actos culturales en Las Palmas de Gran Canaria en la web CronoCultura.