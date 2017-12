Ione Belarra, diputada de Unidos Podemos: "Los CIE son auténticos agujeros negros del Estado de Derecho"

La portavoz adjunta de Migraciones de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, estuvo en Gran Canaria la semana pasada para hacer una visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, al que le impidieron su entrada, algo que denuncia es habitual con el actual Gobierno de Mariano Rajoy. Su presencia se debía al trabajo de control que como diputada realiza de estos centros en toda España para " no perder el pie en la calle porque si no el trabajo parlamentario se desdibuja ", pero también coincidía con el encuentro estatal por el cierre de los CIE en España, que se celebró este fin de semana en la capital grancanaria.

¿Por qué no ha podido entrar al CIE de Barranco Seco?

No he podido entrar al igual que no pude entrar en la última visita que hice en el CIE de Algeciras y de Tarifa. Esto es una nueva estrategia que ha desarrollado el Partido Popular para limitar el trabajo parlamentario. Tiene una parte de elaboración legislativa en la que están abusando del veto presupuestario, a pesar de que el aumento presupuestario siempre es al año siguiente y no en el año en curso, nos están vetando todas las leyes a gran parte de la oposición, y por otro lado tenemos una serie de funciones de control. Mientras estuvo el PP en funciones no quiso someterse al control alegando que estaba en funciones cuando estaban tomando decisiones muy relevantes, y ahora uno de los mecanismos que ponen en marcha para evitar que llevemos a cabo las funciones de control en vulneraciones de derechos en aquellos espacios que están más cuestionados y que tienen múltiples denuncias por parte de las organizaciones de derechos humanos es la de dirigir todas las visitas y acciones de seguimiento que estamos llevando a cabo a la Comisión de Interior. La Comisión de Interior está presidida por un parlamentario del Partido Popular que pone todas las trabas posibles para realizar una visita. La semana pasada realizamos una visita a la cárcel de Archidona, ahora reconvertida en CIE, y esa visita se pudo hacer porque la presión mediática era tal que no les quedaba más remedio. Pero cuando queremos hacer visitas de seguimiento, como en este caso al CIE de Barranco Seco, pues nos ponen todos los impedimentos y no nos dejan entrar a pesar de que nosotros tenemos una acreditación que pone que todas las autoridades y agentes públicos facilitarán nuestra tarea. Ese es otro de los mecanismos que pone el Partido Popular para no dejarnos hacer visitas.

¿Cómo es el proceso para pedir una visita a un CIE por parte de una diputada y qué argumentos le han dado una vez en Barranco Seco?

Nosotras interlocutamos con el Ministerio del Interior por correo electrónico para que las comunicaciones sean por escrito y es la Dirección General de Policía la que nos contesta y nos dice que tenemos que solicitar la visita en función a un reglamento que no ponen encima de la mesa. Nosotras respondemos que nos ampara la Constitución como representantes públicas y que atendemos a las funciones de control y de representación que nos da el reglamento del Congreso, que en ningún punto señala que las visitas a los establecimientos públicos tengan que ser mediados por la comisión correspondiente. La respuesta que nos dan en la puerta es que es este reglamento el que dice que las visitas tienen que ser reguladas por la Comisión de Interior y nosotras les respondemos que nos hagan llegar ese reglamento, que nunca nos lo facilitan porque tenemos serias dudas de que exista en realidad.

¿Por qué son tan opacos?, ¿qué esconden?

Llama la atención que todo lo que tiene que ver con otros ministerios está bastante facilitado por parte de la administración, se nos ponen todas las facilidades y nos dan la información requerida tanto por escrito como oralmente. Creemos que se hace un flaco favor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde los responsables políticos del Partido Popular con este grado de opacidad, concretamente con Interior. Es el ministerio que acumula mayor número de denuncias por vulneración de derechos humanos, otros ministerios son más transparentes. ¿Qué pensamos nosotros? Si fuéramos el Gobierno de nuestro país precisamente en aquellos lugares donde hay más dudas sobre el funcionamiento democrático de las instituciones es donde debería haber más transparencia, porque tanto a la administración como a los agentes les interesa que se depuren todas las responsabilidades cuando hay una denuncia de vulneración de derechos, porque si no, lo que se pone en entredicho es el trabajo de todo el cuerpo cuando en verdad lo que pensamos es que hay una serie de agentes que cometen vulneraciones de derechos, pero en general la mayoría de policías y guardias civiles quiere hacer su trabajo y se esfuerza en ello. Precisamente, esa falta de transparencia por parte de los responsables políticos es lo que pone en entredicho al propio cuerpo, lo que nos preocupa sobremanera. Lo que nos dicen en el CIE cuando vamos a visitarlos es que es una orden directa de sus superiores, no es porque ellos quieran impedirnos la entrada. Sabemos a ciencia cierta que es una decisión que viene del ministro y del secretario de Estado de Seguridad.

¿Qué quiere constatar en estas visitas que le prohíben sistemáticamente?

Pues, en primer lugar, conocer las realidades sobre las que estamos legislando. Tengo la sensación de que hay muchos compañeros de otros partidos políticos que no conocen la realidad sobre la que luego legislan, y eso me parece que le resta mucha calidad democrática al trabajo que hacemos. Y dos, creo que quienes nos ponen sobre la pista de las mejoras legislativas que hay que poner sobre la mesa son las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y sobre los CIE pesan numerosas denuncias. Es muy importante que podamos hacer un seguimiento como representantes públicos de lo que denuncian los jueces de control y las organizaciones de derechos humanos.

¿No le da rabia hacer esfuerzos y realizar estas visitas para que siempre le cierren la puerta en la cara?

Esto demuestra que el Partido Popular tiene una nula cultura democrática al impedir la labor de control de la oposición. Estamos acostumbrados a su nula cultura democrática, con un ministro de Justicia reprobado o un presidente que sale en los papeles de Bárcenas y sigue en su puesto, esto en cualquier país democrático sería un escándalo pero en nuestro país nos tienen acostumbrados a esta nula cultura democrática. Creo que tenemos que hacer las visitas porque me comprometí con la ciudadanía a intentar cerrar los CIE y mientras sigan abiertos mi labor es denunciar la vulneración de derechos que se dan en ellos. Al Partido Popular no le gusta la oposición democrática y eso se visibiliza cuando la primera vez que hicimos una visita coordinada a todos los CIE del estado. Ahí, siguiendo todo el procedimiento informativo, que fue complicado de hacer porque tuvimos que notificar a la Comisaría, a los jueces de control, a la Fiscalía..., hicimos todas las notificaciones correspondientes y sí nos dejaron hacer la visita porque efectivamente es muy extraño y muy poco democrático no dejar visitar un establecimiento público a representantes públicos. Esa vez nos dejaron hacer la visita, pero después se han inventado esta cosa de tener que hacerlo a través de la Comisión de Interior.

¿Qué opina de la propuesta de Canarias Libre de CIE de cerrarlo y convertirlo en un espacio referente por la memoria histórica?

Me ha llegado esta propuesta por diversas vías y me parece excelente por varios motivos. En primer lugar, porque cumplen con dos objetivos que nos harían avanzar en nuestro país en materia de derechos humanos: por un lado, avanzar en la recuperación de la memoria democrática de nuestro país, que es una de las grandes cuentas pendientes que tenemos tanto por quienes lucharon por la democracia y nos ayudaron a tener el sistema político que tenemos hoy, como porque somos el segundo país del mundo en personas que siguen todavía en cunetas. Creo que la deuda que tenemos con quienes lucharon por la democracia, y además con las limitaciones que se han puesto por parte del PP pero con las dejaciones del PSOE también, creo que le debemos mucho a nuestro país y que todas las medidas que se pongan en marcha para ayudarnos a recuperar la memoria histórica tanto de una manera simbólica como más concreta es muy positivo. Por ese lado, me parece un objetivo loable y muy interesante. Y, por otro lado, porque creo realmente que los CIE son auténticos agujeros negros del estado de derecho, no puede haber ningún CIE que cumpla con los derechos humanos, estamos encerrando a las personas por migrar. Considero que las personas tienen derechos a la movilidad y tienen derecho a querer una vida digna para sí mismas y para sus seres queridos. Creo que en ese sentido no es legítimo, aunque en nuestra sociedad sea legal, el detener y privar a las personas por estar en situación administrativa irregular. Esto nos lleva a un debate que ahora está muy encima de la mesa que es el debate entre lo legal y lo legítimo, que llevamos mucho tiempo debatiendo con el tema de los CIE pero que ahora, por ejemplo, con el tema de Catalunya, está concretamente encima de la mesa. No siempre lo legal es legítimo, los campos de concentración eran legales y sin embargo hoy sabemos que son una auténtica aberración para los derechos humanos.

¿Qué más visitas realizó estos días en Gran Canaria aparte del CIE?

Íbamos a realizar también la visita al centro de coordinación de migraciones que está aquí en Gran Canaria y que está coordinado con Frontex, pero también nos han dificultado la entrada en coherencia con que todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Interior tiene una opacidad especial.

¿Qué opina sobre el descubrimiento de que el CIE de El Matorral, en Fuerteventura, en el que el Gobierno ha gastado 4,1 millones entre 2013 y 2016 para comida, médicos o mantenimiento del centro, a pesar de esta cerrado desde 2012?

Es indigno porque durante estos años nuestra gente ha vivido los peores recortes en materia social de toda la historia de la democracia a la vez que el Partido Popular y el Partido Socialista nos entregaban a los buitres financieros y ponían por delante el pago de la deuda y el rescate de los bancos por encima del cumplimiento de los derechos de nuestra gente y además utilizaban como excusa Europa para llevar a cabo recortes y privatizaciones que llevaban mucho tiempo queriendo hacer. Pienso, por ejemplo, en que la Sanidad haya dejado de ser universal. Creo que esto, que coincide con el tiempo en el que se han hecho más recortes, en ese momento hayan estado vulnerando derechos humanos manteniendo abiertos los CIE y además gastando no se sabe muy bien el dinero de manera opaca, creo que es absolutamente indigno.

¿Qué le parece el nuevo modelo de CIE que Interior quiere implantar en Algeciras?

Mi valoración es que la crisis de Archidona, el abrir una cárcel como CIE y que esa cárcel no estuviera en condiciones de apertura, le ha generado a Zoido un incendio imprevisto que ha intentado solventar con un modelo de CIE que tenía en el cajón guardado esperando el momento para sacarlo. Creo que ha intentado tapar con la cortina del nuevo CIE la infamia que han hecho de utilizar una cárcel para Centro de Internamiento de Extranjeros.

¿Participó en el encuentro estatal por el cierre de los CIE en Las Palmas de Gran Canaria este sábado y el domingo?, ¿qué esperan conseguir con él?

No participé como activista porque creo que es importante respetar la independencia de los movimientos sociales para que puedan elegir sus propios objetivos y estrategias, además de que a veces nuestra participación, sobre todo quienes tenemos cargos públicos. Considero que puede, de alguna manera, interferir en la toma de decisiones, pero me parecía importante hacer coincidir mi visita con el encuentro porque me permitió realizar reuniones con personas de los movimientos sociales y de determinados colectivos que de otra manera es muy difícil hacer. Es muy importante el respaldo al encuentro y el poder aprovechar las sinergias que se generan en este encuentro para nutrir el trabajo parlamentario.