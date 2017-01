El Cabildo de Gran Canaria pretende integrar en el nuevo Siam Park los restos arqueológicos encontrados en esta zona

Los restos arqueológicos hallados en el Veril no solo no paralizan en modo alguno el Siam Park, sino que, de ser valiosos, quedarán integrados y enriquecerán el parque. Así lo asegura el Cabildo de Gran Canaria, que aclara que se trata de un proyecto que estaba bloqueado al inicio del mandato y que el Gobierno de Antonio Morales desatascó y defendió ante los tribunales, en los que se personó en dos ocasiones para que prosperara.



Según explica la Corporación Insular, el proyecto se retomó con intensas reuniones técnicas y jurídicas tanto desde la Consejería de Obras Públicas como desde el Consejo Insular de Aguas de la Consejería de Sector Primario. En estos encuentros explican que se solucionaron los problemas existentes relativos a servidumbres públicas de carreteras, canalizaciones y barrancos, lo que le permitió emitir el informe favorable necesario para que la empresa solicitara la licencia municipal.



No obstante, el Cabildo también aclara que tuvo que personarse ante la Justicia para defender este proyecto que consideran "de gran importancia para Gran Canaria".

Una iniciativa que finalmente quedó liberada con pronunciamientos favorables en los tribunales, de modo que ahora solo está pendiente de la licencia municipal, que el Cabildo espera que el Ayuntamiento de San Bartolomé conceda cuanto antes dada la relevancia de esta obra.



Los restos arqueológicos encontrados durante la elaboración de la Carta Arqueológica de Gran Canaria no solo no paralizan el proyecto, insisten, ya que, tras estudiarlos, el Cabildo determinará su importancia para obviarlos o para que sean protegidos e integrados en el parque, "de manera que en todo caso enriquecerá al nuevo parque con un inesperado atractivo", añaden.

La Corporación Insular hace estas aclaraciones después de que el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP) acusara a Antonio Morales de paralizar este proyecto por el hallazgo de restos arqueológicos.

Material arqueológico



Un informe técnico elaborado por la empresa Tibicena advirtió de la existencia de restos de estructuras y abundante material arqueológico de indudable pertenencia al periodo prehispánico en la zona de La Maleza de El Veril.



La posterior inspección de los arqueólogos la Consejería de Cultura confirmó que se trata de evidencias frágiles, si bien aún debe determinar su trascendencia.



Se trata de evidencias distribuidas en desigual densidad y, en cualquier caso, muy delimitadas por la orografía, parcialmente ocultas en algunos casos, y con restos de industria lítica, malacológicos y fragmentos de cerámica.



Por ello trasladó copia a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al que solicitó además información sobre la previsión de desarrollo de la zona para proponer las medidas de protección que resulten necesarias, pero en ningún caso paralizar el proyecto, solo pendiente de que el Ayuntamiento conceda la licencia municipal para que comience.