Ciudadanos critica "la tibieza" de Coalición Canaria "para condenar" la actuación de Puigdemont

Ciudadanos (Cs) ha criticado este miércoles "la tibieza" con la que, en su opinión, se ha manifestado Coalición Canaria (CC) con respecto "al golpe a la democracia que ha perpetrado Puigdemont y su gobierno en Catalunya".



La portavoz adjunta del grupo parlamentario Ciudadanos (GPCs) y diputada por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, señala en una nota que "espera que esa situación no se deba al pacto que han acordado con el PDeCAT para unir a sus senadores y poder obtener más subvenciones".



Según Cs, parece que los principios para los nacionalistas "son relativos cuando se habla de subvenciones".



Rodríguez ha indicado también que "en un asunto tan importante como la unidad de España no vale con ponerse de perfil".



"En Catalunya no hay interlocutores válidos y la única opción viable es que se convoquen elecciones democráticas, con urnas de verdad", ha asegurado la portavoz adjunta del GPCs, quien ha lamentado que "Puigdemont con su actuación de este martes haya intentado chantajear al Estado y poder así quitar a los catalanes la posibilidad de ser catalanes, españoles y europeos".



"Está claro que los nacionalismos y los populismos han sido un mal endémico para España y Europa", ha manifestado la también diputada de Cs por Santa Cruz de Tenerife, quien ha lamentado que "sean los defensores de la desunión y de la ruptura del país".



En la nota, Cs pide a CC que "como partido nacionalista constitucionalista (tal y cómo se autodefinen) no se dejen condicionar por sus socios nacionalistas catalanes para tener más recursos económicos y beneficios en el Senado", y mantengan en "una postura firme y de rechazo absoluto al golpe de Estado perpetrado por Puigdemont en Catalunya".