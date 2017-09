Morales responde al Gobierno: "Pensé que solo las cianobacterias producían urticarias, no que Gran Canaria trate sus aguas"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha contestado de manera contundente a la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y al presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, quienes este miércoles desmentían que en Gran Canaria el 99% de las aguas que se vierten al mar están tratadas y correctamente depuradas.

"Yo pensé que tan solo las cianobacterias eran las que producían urticarias, pero parece que la información esta de que el 99% de las aguas de Gran Canaria se tratan también produce sarpullidos", ha sostenido sarcásticamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Para Morales, la consejera "miente descaradamente" ya que "relaciona que no haya autorización administrativa a que las aguas no estén tratadas". De hecho, el político grancanario sí ha admitido que en la isla parte de los vertidos al mar carecen de autorización administrativa, pero sostiene que se tratan de aspectos técnicos que se tienen que subsanar como problemas como la longitud de un emisario submarino, la configuración de determinadas infraestructuras de saneamiento o el volumen del vertido. "No me preocupa ningún problema administrativo, para nosotros lo importante es que las aguas se traten, eso es lo importante, lo fundamental", ha subrayado el líder de Nueva Canarias, quien entiende que estas declaraciones de Clavijo y Barreto lo que buscan es desviar el foco de atención de los problemas de Tenerife, isla en la que se vierten hasta 57 millones de litros de agua sin depurar.

"¿A ver si el problema de no tener una autorización administrativa es lo mismo que echar el agua fecal al mar? ¿A ver si ahora lo que se va a intentar es tinta de calamar diciendo que aquí está todo mal?. No perdonen, las aguas aquí están limpias, tratadas, y luego habrá que ver si el señor que tiene la piscina en su chalecito tiene todos los permisos, o el señor que tiene una finca de tomates tiene un problema con los permisos de la salmuera...pero cumplen, porque si no cumplieran tendrían que cerrarlo", ha sentenciado.

El presidente grancanario ha proseguido diciendo que "se han rasgado las vestiduras porque Gran Canaria depura el 99% de sus aguas, yo pensé que el Gobierno de Canarias, que el presidente del Gobierno de Canarias y que la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias se tenían que sentir orgullosos de que una isla cumpliera con su obligación de depurar las aguas y que no las vierta al mar sin depurar y por tanto contaminando el medio marino".

