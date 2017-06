Nueva Canarias acudirá a Madrid para garantizar la subvención al 100% de mercancías

Representantes de la administración general del Estado y de Nueva Canarias (NC) se reunirán este miércoles en Madrid para garantizar que con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 la subvención al transporte de mercancías llegará al 100 por ciento, ha dicho el presidente de NC, Román Rodríguez.



Con motivo de una reunión con miembros de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife para hablar del apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado para este año, Román Rodríguez ha reconocido que en lo relativo a la subvención al transporte de mercancías es preciso hacer interpretaciones.



Ha explicado Román Rodríguez que en los ministerios no se suele hacer interpretaciones generosas con las empresas canarias, y por eso tendrá lugar una reunión con representantes de Nueva Canarias para aclarar el coste tipo del transporte de mercancías entre las islas y desde el archipiélago y la Península Ibérica.



El presidente de Nueva Canarias ha asegurado que la subvención al transporte de mercancías será del cien por ciento una vez entren en vigor los presupuestos, y por ello en la reunión se explicará a los representantes de la Administración General del Estado que deben interpretar la ley en todas sus potencialidades.



Eso significa que junto a esa subvención no se pueden contabilizar otras fuentes de ayudas que reciben los sectores industrial y primario de las islas.



Lo importante, ha insistido Román Rodríguez, es la adquisición del derecho y que se garantice el cien por ciento de la subvención al transporte de mercancías "porque es de justicia" y eso "lo vamos a garantizar", ha indicado el presidente de Nueva Canarias.



Ha insistido en que en la aplicación de los derechos "siempre" hay alguna "retranca" por parte de funcionarios de la Administración General del Estado, que, ha señalado, "no suelen entender esta tierra, ya que la gente de la meseta nunca nos ha entendido, y no importa su ideología".



Román Rodríguez ha reconocido que es difícil entender la insularidad y la lejanía pero "para eso estamos", para explicarla, ha agregado.



El presidente de Nueva Canarias ha destacado que con el apoyo de su partido a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 también aumentará hasta el 75 por ciento la subvención al transporte interinsular de viajeros.



Eso se producirá aunque el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el consejero de Economía, Pedro Ortega, "no lo sabían", pero, ha añadido Román Rodríguez, los 2.144.000 residentes canarios tendremos derechos al abaratamiento del transporte en barco y en avión.



Ese abaratamiento es una "conquista para siempre", ya que se incluirá en la reforma de los aspectos económicos de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) junto a la subvención al transporte de mercancías, las ayudas a la producción de agua para el sector primario y que el Estado aportará el dinero del Posei adicional.