El PP niega que CC le haya convocado a una reunión el próximo viernes

La secretaria general del PP, Australia Navarro, ha asegurado que a día de hoy CC no ha convocado a su partido a una reunión entre los negociadores del pacto entre CC y PP que, según el secretario general de CC, José Miguel Barragán, está prevista para el viernes próximo.



El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha precisado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección de su partido, que ese encuentro dependerá de las conversaciones que Navarro tenga con Barragán en las próximas horas.



Sobre la contrapropuesta que CC ha enviado por correo electrónico al PP referente a la reforma fiscal, Antona ha señalado que "esto no se puede convertir en una especie de mercadeo" y que no se trata de estar mandándose documentos, pues "cada uno sabemos muy bien lo que queremos con una finalidad, que es contribuir a dar estabilidad al ámbito del Gobierno de Canarias".



El presidente del PP, que no ha querido precisar lo que figura en el documento enviado por CC, ha opinado que la postura de CC "podría ser más clara de lo que es".



Por el contrario, ha señalado, la postura del PP es "clara, nítida, coherente" y no ha cambiado a lo largo de este proceso de negociación con los nacionalistas.



"No es bueno que dilatemos en el tiempo esta cuestión", ha aseverado Antona, quien ha explicado que si el próximo viernes no hay reunión es porque no hay asuntos en los que ambos partidos puedan avanzar.



Para el presidente del PP, es importante que en los próximos días se intensifiquen por ambas partes las negociaciones "si de verdad hay voluntad de llegar a un acuerdo".



Ha detallado que para que el PP llegue a un acuerdo con CC es importante que el Gobierno recompense a los ciudadanos por su esfuerzo y baje los impuestos, pues, en su opinión, es bueno que los ciudadanos tengan más dinero disponible en los bolsillos para que puedan consumir, ahorrar o invertir más.



Otro de los pilares para el PP en su posible pacto con CC es que se lleve a cabo una reforma integral en el conjunto de la administración pública en Canarias que la haga más eficaz y transparente.



Asimismo, el PP reclama una apuesta decidida en sanidad, educación y políticas sociales y que se debata el grado de responsabilidad que el PP va a tener en el seno del Gobierno de Canarias.



El PP aspira a tener una responsabilidad que le permita mejorar la gestión en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha añadido Antona, quien ha reiterado su interés en suscribir un pacto con CC.



"El PP sigue haciendo un llamamiento al diálogo, tendemos la mano a CC porque creo que es bueno que haya una fortaleza en el ámbito del Gobierno", ha manifestado.