El PSOE pide al Gobierno que se forme en materia de igualdad a la plantilla de la RTVC

La portavoz de Igualdad del PSOE, Ventura del Carmen Rodríguez, ha pedido este viernes al Gobierno de Canarias que forme a los trabajadores de la RTVC en materia de Igualdad.

Para ello propone que se firme un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad en el que se ofrezca formación a los trabajadores y trabajadoras del ente público, sus empresas y, en general, a las productoras de contenido que operan en las islas, sobre comunicación en materia de igualdad.

El PSOE ha realizado esta petición a través de una proposición no de ley (PNL) en la que se solicita además asesoramiento para que el ente público actualice el Manual de Estilo para una Comunicación Incluyente, al objeto de incluir un nuevo apartado con recomendaciones para evitar que los contenidos producidos reproduzcan o fomenten estereotipos de género.

Ventura del Carmen Rodríguez explica que la iniciativa será elevada a la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Como recuerda, en el Manual de Estilo para una Comunicación Incluyente, aprobado en 2012, se expone que desde hace décadas se viene poniendo de manifiesto el desigual tratamiento que reciben los hombres y las mujeres en los medios de comunicación.

El PSOE recuerda que los resultados de diversas investigaciones siguen manifestando el doble rasero que mantienen quienes elaboran contenidos para los medios, "no solo la profesión periodística, sino en un sentido amplio, que abarcaría a quienes participan, de alguna forma, en la elaboración de los contenidos tanto informativos como de programas, es decir, las y los profesionales que realizan tareas de redacción, presentación, guión, locución, documentación, corrección, producción, realización, captación de imagen y sonido y postproducción de imagen y sonido.

Rodríguezseñala que el manual propone medidas en cuanto a la imagen de la mujer en la publicidad que se emite y en el uso del lenguaje no sexista. "Sin embargo, el manual no contempla un tercer elemento, básico y esencial, y que no es otro que la imagen de la mujer que desde los medios públicos se proyecta”, indica la diputada del PSOE, quien subraya que no se trata solo de "filtrar la publicidad y rechazar aquellos anuncios que agredan la imagen de la mujer -que, además, generalmente no se proponen por el daño que suelen producir a la imagen de marca- y tampoco se trata de solo usar un lenguaje no sexista como una mera formalidad que no se ve respaldada por el resto de contenidos de la cadena”.

Añade que, de hecho, en ocasiones se incorporan contenidos en programas producidos y emitidos en la Televisión Pública de Canarias "que caen en los peores tópicos, son soeces y muestran una imagen de una mujer claramente estereotipada, ello a pesar de que el uso del lenguaje de género es correcto conforme al manual de estilo vigente”. Ventura del Carmen sostiene que frente a todo esto "se puede y se debe actuar, ya no estableciendo una censura previa, sino formando a los y las profesionales para prevenir que estos contenidos se produzcan y, de producirse, responder dejando claro el reproche público del ente a tales conductas y pidiendo disculpas, pero en ningún caso respaldando estas actitudes”.

Resalta que un ejemplo de cómo se debe responder a este tipo de actitudes se ha visto recientemente en la Televisión Pública Andaluza en el programa de Juan y Medio en el que el presentador le cortó la falda a su compañera Eva Ruiz, “una broma, dijo, pero la broma, sin embargo, sí encontró en los directivos de esa tele la respuesta que merecía: en la Comisión de Control de la RTVA del Parlamento Andaluz, Joaquín Durán, subdirector general del ente, no solo mostró su rechazo al “tono del sketch" sino que lo calificó de "lamentable y desafortunado error””.

" Recientemente se han emitido contenidos en RTVC que han despertado rechazo por considerarlos lesivos para la imagen de la mujer y que contribuyen a fomentar un estereotipo. Sin embargo, la dirección del ente no ha reaccionado en muchos casos y, en otros, ha llegado a justificar o respaldar los contenidos en base a los datos de audiencia alcanzados”, lamenta la parlamentaria del PSOE.

Por todo ello, la proposición no de ley del PSOE pretende que el ICI se implique de manera constructiva en el tratamiento que la mujer recibe en los contenidos producidos y emitidos por RTVC a través de esos dos instrumentos: actualizando el manual de estilo en vigor y formando a sus profesionales.