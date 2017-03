Sindicatos impugnan por "perjudicial" la Oferta de Empleo Público del Cabildo de Gran Canaria

La Junta de Personal del Cabildo, junto con los sindicatos UGT e Intersindical Canaria, han impugnado ante los tribunales la Oferta de Empleo Público del Cabildo para 2016 por considerarla "perjudicial para los derechos e intereses" de los trabajadores fijos e interinos de la institución.



Dicha Oferta de Empleo Público incluye un turno de promoción interna "descafeinado y descompensado que impide la efectiva promoción a los empleados fijos y discrimina a los candidatos a participar en el turno de discapacidad, entre otras anomalías", ha afirmado en un comunicado UGT.



Para el sindicato, esta OPE "no responde a criterios técnicos".



De igual forma, la organización denuncia "la creación de empleo público precario por la actual corporación insular, incorporando a la citada OPE plazas a tiempo parcial y en jornada exclusiva de sábado a lunes y festivos, condenando a los trabajadores que ocupen dichas plazas a ser de segunda categoría frente al resto de sus compañeros a jornada completa".



UGT también rechaza que "se incluyan plazas ya impugnadas en los tribunales y pendientes de sentencia, haciendo caso omiso a la recomendación de excluirlas de la OPE, lo que originará muchos problemas a quienes las ocupen".



Por otra parte, "se cuestionan reclasificaciones de parte del personal, haciendo una discriminación clara y evidente con el resto del personal de la misma categoría profesional o equivalente, que no fue reclasificado".



A juicio de UGT, "la falta de una clara y transparente política de recursos humanos en la actual Corporación Insular está haciendo estragos en las condiciones de trabajo de muchos trabajadores".



El sindicato asegura que el pasado año solicitó una reunión al presidente de la corporación, Antonio Morales, encuentro que aún no ha sido concedido.