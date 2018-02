La oposición da un mes a Coalición Canaria para que se sume a la reforma electoral o plantee una alternativa

Un grupo de académicos expertos en sistemas electorales ha dado su respaldo a la propuesta para reformar el sistema electoral de Canarias, ya que consideran imprescindible romper un bloqueo que dura 36 años, si bien creen que la alternativa planteada es solo un pequeño primer paso que no resuelve todos los problemas de desproporción y desigualdad.



La reunión fue convocada por los grupos parlamentarios que defienden la reforma, PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, que han dado un mes más de plazo a Coalición Canaria, hasta mediados de marzo, para que decida si se suma esta iniciativa o plantea una alternativa.



Los profesores que asistieron fueron Gerardo Pérez Sánchez (ULL), Santiago Pérez (ULL), Juan Hernández Bravo de Laguna (ULL), Manuel Ángel Cabrera( ULL), Víctor Cuesta (ULPGC) y el sociólogo Miguel Guerra.



Gerardo Pérez Sánchez, profesor de derecho constitucional de la Universidad de La Laguna, señaló en representación del grupo de académicos que defienden de forma categórica la reforma electoral y aplauden la capacidad de cuatro grupos políticos de distinta orientación ideológica para ponerse de acuerdo en una posición común.



"La necesidad de la reforma es categórica, porque los índices de desproporción y de desigualdad del sistema vigente son intolerables", dijo Pérez Sánchez, aunque consideró que la propuesta planteada, que incluye ampliar a 70 el número de diputados y elegir nueve de ellos en un colegio de restos, es "un pequeño paso" que debería ser provisional.



"Esperamos que la reforma no se quede en esta propuesta y que se siga avanzando en el futuro para conseguir mayor proporcionalidad, igualdad y mejor representatividad de la ciudadanía en el Parlamento", dijo el catedrático, si bien insistió en que es importante el consenso alcanzado para este primer paso porque mantener la situación actual sería "insostenible".



Admitió que la nueva fórmula "no resuelve todos los problemas", no arregla de forma completa las deficiencias del sistema vigente y "no responde a los estándares" que a los académicos les gustaría, pero "puede ser un punto de partida para desbloquear una situación que lleva estancada desde hace 36 años".



Si esta reforma se quedara en este primer paso "sería una desilusión", apuntó Pérez Sánchez.



Consideró que una vez aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que previsiblemente se rebajen los requisitos de mayorías para cambiar el sistema electoral, sería el momento de acometer una nueva reforma, que se vería favorecida además porque se va a promover una reforma en sistema electoral del Estado.



"Entiendo que este no es el punto de llegada, es un punto intermedio con el cual se avanza", y por eso no se entiende que haya una minoría de bloqueo, dijo en referencia a CC y ASG.



Para Pérez Sánchez, lo ideal sería acordar en Canarias el sistema electoral, pero si CC y ASG se mantienen al margen habría que promover "el plan b", la reforma en el Congreso de los Diputados con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía.



El profesor aseguró que el nuevo sistema no es ni más ni menos complicado o transparente que el actual y consideró que el inconveniente de que pueda ser más costoso al ampliarse el número de diputados puede resolverse por acuerdos entre los partidos si hay voluntad política.



A este respecto, el profesor de derecho de la ULL Santiago Pérez, quien fue parlamentario por el PSOE en la primera legislatura, recordó que entonces los diputados canarios no cobraban sueldo, así que no hay ningún inconveniente para que se acuerde ahora que solamente perciban salario un número determinado de representantes por grupo.



"Todo el mundo sabe que el trabajo del Parlamento descansa en una pequeña fracción de los diputados, lo demás es una canonjía", así que se pueden contener los costes y no necesariamente todos los diputados tienen que tener sueldo, defendió.



Santiago Pérez dijo que es imprescindible proceder a esta reforma "por muy modesta que sea", pero advirtió de que las resistencias y los intentos de que se empantane seguirán hasta el último momento, porque hay un gran interés en "mantener un sistema de poder inmunizado frente a la alternancia".