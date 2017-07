Prisión sin fianza para el presunto asesino de su expareja en Gran Canaria

El Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para J.B., de 88 años y de nacionalidad británica, a quien se investiga por un presunto delito de homicidio sobre su compatriota y expareja, Donna C. de 47 años.



Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha dado a conocer la medida que ha dictado el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.



Donna C., residente Gran Canaria, murió asesinada a golpes, según informaron a Efe fuentes de la Guardia Civil, que señalaron que se detuvo a su pareja, J.B. de 88 años y expareja de la mujer, según fuentes del Gobierno de Canarias.



Al detenido se le imputa un delito de homicidio a la espera de conocerse los resultados de la autopsia de la mujer, ya que serán los forenses quienes determinen si la muerte de Donna C. ha sido a consecuencia de los golpes que le propinó su excompañero.



Asimismo, a J.B. se le imputa otro delito de atentado contra los agentes de la autoridad al mostrar "resistencia activa" ante los efectivos de la Guardia Civil que le custodiaban en las dependencias del instituto armado.



Con el propósito de determinar las causas de la muerte de Donna C., tanto la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, de Las Palmas de Gran Canaria, como la Policía Judicial del Instituto armado, de Puerto Rico (Mogán), han abierto una investigación, concluyen las fuentes.