Las denuncias por violencia machista entre jóvenes repuntan en Canarias

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, ha advertido este lunes de que se ha producido un repunte en las denuncias por violencia machista entre los jóvenes y, lo que es más preocupante, la percepción de que las relaciones de control y superioridad no se conciben como discriminatorias.



Morales realizó esta consideración en una rueda de prensa en la que, junto al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, presentó la campaña institucional contra la violencia machista dirigida a la población juvenil masculina con el lema Si no piensas como él, reacciona. Elige igualdad.



La directora del Instituto Canario de Igualdad expuso su preocupación por el hecho de que entre los jóvenes no se perciben los gestos de control y de superioridad como un comportamiento que, si en principio no es violento, puede desencadenar a la larga acciones "más desagradables".



Según datos de la red canaria de centros y servicios, en las Islas se atendió en 2016 a un total de 1.170 menores víctimas de violencia machista.



Estos no son datos de denuncias, que publica el Consejo General del Poder Judicial, ya que en Canarias se atiende a las víctimas independientemente si han denunciado el maltrato.



El consejero José Miguel Barragán aseveró que las campañas no dejan de ser una herramienta más en el trabajo de prevención de la violencia machista y puntualizó que no se intenta "vender" algo, pues el método se basa en el "error y acierto".



La nueva campaña institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género el 25 de noviembre está enfocada por este motivo a los chicos "en un lenguaje de jóvenes" para subrayar las diferencias entre una relación igualitaria y otra desigual.



Según explicó Claudina Morales, la campaña empleará todos los soportes publicitarios en todas las islas y, como novedad, en esta edición se sumarán las federaciones de fútbol y los colegios de árbitros de las dos provincias.



La idea es que "en un espacio eminentemente masculino" como los campos de fútbol el fin de semana que coincide con el 25 de noviembre en todos los partidos que se jueguen en Canarias se exhiba una pancarta en contra de la violencia machista, incluidos los que disputen la UD Las Palmas y el CD Tenerife.



Además difundirán la campaña periódicos, radios, televisiones, redes sociales, el tranvía de Tenerife, las guaguas de Globalia y TITSA, folletos en los aviones de Binter, vallas publicitarias en las calles y en los aeropuertos isleños.



Los mensajes subrayan cuestiones como Para mí las chicas no son sólo una cara bonita, Mi chica y yo nos respetamos y apoyamos y Yo nunca controlaría el Instagram de mi chica, entre otros.



Asimismo se realizarán acciones en los centros comerciales del Archipiélago, como un panel para que los jóvenes se saquen fotografías con un mensaje alusivo a la campaña, camisetas y pulseras de tela, así como mesas informativas con personal especializado en la lucha contra este tipo de violencia.



El 24 de noviembre se celebrará en Tenerife un encuentro de unos 500 profesores y alumnos integrados en la red canaria de escuelas por la igualdad para trabajar asuntos relacionados con la igualdad en diversas mesas de trabajo.



El consejero José Miguel Barragán precisó además que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 se prevé un incremento en un 12,78 por ciento en las partidas para el Instituto Canario de Igualdad, a lo que hay que sumar los 2 millones de euros que se asignarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la atención en este ámbito.