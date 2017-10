En busca y captura un acusado que debía ser juzgado este martes por abusar de su hija de 10 años

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado la busca y captura de un hombre acusado de abusar de su hija de 10 años desde 2001 a 2006 al no comparecer este martes a la vista pública en la que se le iba a juzgar por estos hechos.



El tribunal de la Sección Primera ha decidido que una vez que se localice y sea puesto a disposición judicial se decidirá sobre su ingreso o no en prisión hasta la celebración del juicio, que ha sido señalado este martes para el 23 de noviembre.



La búsqueda y captura y el ingreso en prisión ha ido solicitado por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular al entender que los delitos que se imputan son muy importantes por su naturaleza y por la repercusión que han tenido en la víctima.



La defensa del acusado se ha opuesto a esta decisión y ha alegado que siempre su defendido se ha presentado en todas las comparecencias a las que ha sido requerido durante el proceso judicial.



El letrado ha añadido que su defendido reside en Madrid y que por motivos económicos no ha podido desplazarse para acudir a la vista y ha señalado que no existe riesgo de fuga ya que este verano viajó a Ecuador y regresó a España.



El magistrado ponente Pedro Herrera ha considerado exento de motivación y fuera de lugar lo alegado por la defensa y ha ordenado la búsqueda y captura del procesado.



En este caso, la Fiscalía solicita una pena de 34 años de cárcel y una indemnización de 120.000 euros para el acusado por los presuntos abusos sexuales cometidos durante cinco años, que causaron a la menor secuelas psíquicas por las que precisa de terapia psicológica.



El domicilio familiar fue el lugar donde ocurrieron los hechos que se imputan al acusado: seis delitos de abuso sexual, uno de ellos continuado, y uno más de exhibicionismo, en el que el Ministerio Público estima que concurre en el procesado la agravante de parentesco en la modalidad de ascendiente.



Además de las penas de cárcel y la indemnización, el fiscal solicita que el acusado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años.