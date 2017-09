Carlos Suárez (Unicaja Málaga): "El Gran Canaria debería ser el favorito para ganar la Supercopa"

El ala-pívot madrileño de Unicaja, Carlos Suárez, ha indicado este jueves que su conjunto afronta "con mucha ilusión" la semifinal de la Supercopa ante el Valencia Basket y reconoce que su rival puede estar "un poco picado", tras haberles ganado la pasada temporada la final de la Eurocup.



"Afrontaremos esta semifinal ante el Valencia con mucha ilusión. Somos dos equipos que nos conocemos muy bien y ya vivimos una final el año pasado con motivo de la Eurocup. Tenemos ganas de empezar a competir, que es lo que nos gusta a los jugadores", ha señalado Suárez, que a sus 31 años cumple su quinta temporada en Unicaja.



"No creo que Valencia dispute este partido con ánimos de revancha tras perder la Eurocup, porque ellos ganaron posteriormente la Liga Endesa. A lo mejor estarán un poco picados, pero eso entra dentro de una rivalidad sana y es bueno que exista para nuestro baloncesto, y que no se limite únicamente al Madrid y al Barcelona", ha reconocido.



El jugador de Unicaja ha asegurado que su conjunto llega bien para disputar el choque de este viernes (a partir de las 18:30 horas, canaria), sin que se registre ningún lesionado.



"Estamos todos para poder afrontar de la mejor manera el partido ante Valencia. En este tipo de encuentros los equipos no nos solemos conocer, porque en pretemporada siempre llegan jugadores a última hora, aunque esperamos disputar un partido bonito y vistoso para el espectador, y que al final logremos nosotros la victoria", ha dicho.



Asimismo, Carlos Suárez ha expresado su opinión sobre la otra semifinal, que disputarán a las 21:00 horas de este viernes el anfitrión Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid.



"El Gran Canaria ha tenido casi todo este tiempo su plantel al completo, por lo que se conocen muy bien, juegan en casa y además son los actuales campeones de la Supercopa . Debería ser el favorito, pero delante tiene a todo un Real Madrid que es igualmente un grandísimo equipo, y puede ganar cualquiera de los dos", ha manifestado.