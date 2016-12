Casimiro: "Estamos preparados para afrontar las situaciones que vienen"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, considera primordial que su conjunto controle este martes el "alto ritmo" de partido que marca Larkin en el Baskonia, rival del que destaca que tiene mucho talento y recurso, con hasta seis o siete jugadores exNBA.



Casimiro ha manifestado en rueda de prensa que deberán emplearse a fondo ante el conjunto vitoriano, pensado para intentar "ganar siempre" y que está haciendo un buen papel en la Liga Endesa y en la Eurocopa.



"También deberemos tener en cuenta la polivalencia de sus cincos, que tiran desde fuera, o los cuatro, que son más de interior, como Shengelia, y las continuaciones de Tillie. Es un equipo con mucho talento y recursos, con varios jugadores ex NBA que fueron importantes en esa competición hasta el pasado año, como Larkin, Bargnani y Beaubois", ha indicado.



El técnico del Herbalife ha apuntado que existe "igualdad" entre estos dos conjuntos y, por otro lado, ha concedido la misma importancia ganar el encuentro ante Baskonia que frente al Joventut de Badalona, la próxima jornada, para acudir a la Copa del Rey.



"Estamos intentando hacer nuestro trabajo para estar en los eventos importantes en España. He comprobado que somos un equipo responsable, y es tranquilizador para un entrenador saber que estamos preparados a nivel mental para afrontar las situaciones que vienen", comenta el entrenador del Herbalife.



Casimiro también ha sido cuestionado por varios de sus jugadores. Así, ha relevado que Darko Planinic no está aún en condiciones de jugar por no estar recuperado de su lesión, en tanto que sí podrá contar con la aportación del pívot Pablo Aguilar, de quien ha destacado que les ayuda en "todas las facetas".



Sobre el pívot Ryan Hollins, ha comentado que está puliendo los detalles de las diferencias de reglas y de estilo de juego de Estados Unidos y Europa en cada entrenamiento y partido que pasa, y que se encuentra cada vez más adaptado.



Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que la afición apoyará de manera incondicional como lo hace habitualmente en este importante encuentro y que eso propiciará una "motivación extra" a sus jugadores.