La grancanaria Patricia Cabrera participará en el el concurso de triples de la Supercopa

La grancanaria Patricia Cabrera, escolta del Star Center-Uni Ferrol, participará en el el Concurso de Triples El Corte Inglés que se disputará este sábado en la Supercopa Endesa de Gran Canaria. La jugadora, de 26 años y 1,72 de altura, reconoce que tiene opciones aunque admite que "tengo que quitarme la presión de encima".

La escolta canaria es una especialista en el tiro que ostenta el récord de triples de la Liga Femenina. Lo consiguió durante la temporada 2014-15, cuando hizo un 10 de 14 vistiendo la camiseta del Gran Canaria 2014 en un partido ante el Zamarat. No era su primera vez alcanzando esas cifras, ya que en el campeonato de España cadete ya había hecho un 10 de 12.



Para ella esta participación será doblemente especial, porque además de competir contra los mejores tiradores de la Liga Endesa, lo hará en casa. "Creo que será una emoción muy buena. Puedo pensar mil situaciones que puedan suceder pero no lo sé, y si pienso en ello me entran nervios. Va a ser muy grande entrar en el Gran Canaria Arena con toda la afición y mi familia", declara.



A pesar de ello, la canaria se ve con opciones de hacer algo importante: "He estado entrenando y sé que las tengo. Me veo con opciones. Después, sí que puede tener mala suerte y que no meta lo que tenga que meter, pero iré a por todas". Cabrera desvela que ha estado preparando especialmente el concurso y que en sus series de entrenamiento consigue superar la veintena de puntos con asiduidad.



En estos concursos, asegura, es complicado saber quién tiene mayor presión ya que "ellos están un poco más acostumbrados a participar en concursos así y supongo que tendrán menos nervios que yo. Es mi primera vez, por lo que estoy nerviosa. Me tengo que quitar la presión de encima y hacerlo lo mejor que pueda".



Para finalizar, Cabrera reconoce que “hacer cosas así es muy importante porque gracias a estos concursos, y que vayan apareciendo mujeres en ellos, creo que la gente se está abriendo un poco más. Hay que darle importancia al baloncesto femenino. No todo es el masculino y nosotras también estamos aquí; nosotras también valemos".

Cabrera se une a Gerard Jofresa como participantes confirmados para el Concurso de Triples El Corte Inglés de la Supercopa Endesa 2017. Jofresa se impuso el pasado sábado en la fase final del concurso popular organizado por Kiaenzona.com. La ACB explica que en los próximos días darán a conocer al resto de competidores.